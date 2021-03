Bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND TP Cần Thơ

Ngày 5-3, HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 khai mạc kỳ họp thứ 20 (Kỳ họp chuyên đề).



Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ tặng hoa cho những người vừa được miễn nhiệm và nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: HP

Tại kỳ họp này, HĐND TP đã thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP. Cụ thể là miễn nhiệm chức vụ của ba Trưởng Ban thuộc HĐND TP, miễn nhiệm Ủy viên UBND TP và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo đó, các đại biểu đã nhất trí miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban pháp chế HĐND TP đối với ông Nguyễn Văn Vinh do nhận nhiệm vụ mới; miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP đối với ông Võ Anh Huy do nhận nhiệm vụ mới; miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND TP đối với ông Nguyễn Quốc Cường do nhận nhiệm vụ mới.

Cạnh đó, các đại biểu cũng nhất trí miễn nhiệm Ủy viên UBND TP, nhiệm kỳ 2016 - 2021, đối với các ông Nguyễn Hoàng Ba, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Văn Sử, nguyên Giám đốc Sở TN&MT và ông Phạm Thế Vinh, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ do nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, các đại biểu HĐND TP cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND TP đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Giám đốc Sở Ngoại vụ và các ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở TT&TT; Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở NN&PTNT; Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở KH&ĐT; Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ; Đỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở TN&MT và ông Nguyễn Văn Vinh (nguyên Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP, dự kiến bổ nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng UBND TP).

Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu đã tiến hành xem xét, quyết định một số vấn đề như: Quy định nội dung và mức chi, thời gian được hưởng kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, TP Cần Thơ.

Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10 ha) và danh mục dự án thực hiện thủ tục trình Thủ tướng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (trên 10 ha) năm 2021.