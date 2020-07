Bến Tre: Tăng trưởng âm do hạn mặn và COVID-19

Sáng 6-7, HĐND tỉnh Bến Tre, Khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 16 và kéo dài hết ngày 7-7.

Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020, quyết nghị về bổ sung một số giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; thông qua một số nghị quyết quan trọng.



Ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: ĐH

Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt một số kết quả nhất định. Sản lượng công nghiệp duy trì, vốn đầu tư toàn xã hội thu ngân sách đạt khá. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được duy trì, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

Tuy nhiên, theo Bí thư tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi, nhìn chung tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn. Xâm nhập mặn nghiêm trọng, gay gắt kéo dài cùng với dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội...

Cụ thể, nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề, sản xuất và xuất khẩu hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoạt động cầm chừng hoặc ngưng hoạt động do không có nguyên liệu sản xuất, thiếu nước ngọt để sản xuất.

Cạnh đó, giá hàng nông sản giảm mạnh, nuôi thủy sản gặp nhiều bất lợi, hoạt động du lịch gặp nhiều khó khăn. Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách và số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt thấp.



Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: ĐH

Với hững tác động đa chiều của tình hình hạn mặn và dịch bệnh COVID-19 đã làm cho tốc độ tăng tưởng GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt thấp, ước đạt 98,63% so với cùng kỳ (âm 1,37%).

Trong đó, Khu vực 1 giảm sâu, âm tới 5,31%; Khu vực 3 giảm âm 2,07% so với cùng kỳ và nhiều chỉ tiêu kinh tế 6 tháng qua đạt thấp. Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay, kinh tế của Bến Tre bị tăng trưởng âm.

Từ những hạn chế, Bí thư tỉnh ủy Bến Tre nêu rõ, kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ thảo luận, phân tích đánh giá toàn diện, khách quan đúng thực chất những kết quả đạt được và những khó khăn hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2020. Từ đó đề xuất những giải pháp cụ thể, hiệu quả nhằm thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 .

Theo chương trình kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và cho ý kiến nhiều nội dung về đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công, kết quả thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020..

Cũng tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh dự kiến sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 23 dự thảo Nghị quyết trên các lĩnh vực: Kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, đầu tư công; phát triển các khu đô thị nông nghiệp thông minh, khu đô thị mới...

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi nhấn mạnh, kỳ họp sẽ đề xuất nhiều giải pháp khả thi nhằm khôi phục lại đà tăng trưởng kinh tế sau hạn mặn và dịch bệnh, cải thiện đời sống tinh thần vật chất của nhân dân.

Xuất khẩu hơn nửa tỉ đô la Trong 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tỉnh Bến Tre ước đạt 551,79 triệu USD (đạt 39,41% kế hoạch, giảm 0,9% so cùng kỳ). Khối lượng vận chuyển hàng khách giảm 40,46%, vận chuyển hàng hóa giảm 34,08%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 8.396,5 tỉ đồng (đạt 38,13% nghị quyết). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.466,47 tỉ đồng (đạt 51,01% dự toán Trung ương giao và đạt 49,33% dự toán địa phương phấn đấu). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,8% (Nghị quyết 60%), tạo việc làm cho 8.838 lao động (đạt 49,1%) và đưa 486 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 40,5%).