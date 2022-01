Bà P từ Mỹ về Việt Nam vào ngày 5-1. Sau khi về nước, bà P được cách ly tại khách sạn ở Nha Trang (Khánh Hòa). Bốn ngày sau, bệnh nhân có xét nghiệm RT-PCR âm tính do CDC Khánh Hòa thực hiện. Ngày 10-1, bà bay chuyến VN1345 từ Nha Trang đến TP.HCM, được 3 người thân gồm PDK (nam, 35 tuổi, Bình Chánh), PTNH (nữ, 46 tuổi, Gò Vấp) và TBT (nữ, 31 tuổi, quận 11) đón tại sân bay. Sau đó, nhóm 3 người gồm bà P, ông K và bà H cùng đi ăn tại nhà hàng rồi về. Tối 13-1, bà P cảm thấy ho khan, rát họng nhẹ. Ngày 14-1, 3 người còn lại cũng có triệu chứng nên đi khám và được lấy mẫu gửi Bệnh viện 30/4 (Bộ Công an). Ngày 15-1, khi có kết quả dương tính, Bệnh viện 30/4 gửi mẫu của 3 người là K, H và T qua Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để giải trình tự gene. Lúc này, 2 người là K và H đã chuyển đến nhà bà P để cách ly. Bệnh nhân T cách ly tại nhà riêng thuộc phường 15, quận 11. Ngày 16-1, bà P cũng có kết quả dương tính do Bệnh viện 30/4 thực hiện. Ngày 18-1, phòng xét nghiệm của Đơn vị Nghiên cứu Lâm Sàng Đại học Oxford - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM - báo cáo kết quả giải mã 3 mẫu bệnh phẩm của K, T và H cho thấy thuộc biến chủng Omicron (BA.1).