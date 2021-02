Bộ Chính trị đồng ý việc mua vaccine phòng COVID-19 cho dân

Đón tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm Cũng tại cuộc họp này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất đánh giá năm 2021 là một năm đặc biệt, nhân dân đón tết Nguyên đán trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Các ngành, các cấp đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 44 của Thủ tướng Chính phủ, điện của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón tết Nguyên đán 2021 với nhiều hình thức phong phú và những việc làm thiết thực. Cùng đó là tiết giảm các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm cho nhân dân đón tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh… Hoạt động chăm lo tết cho các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi, người nghèo, bảo trợ xã hội, người lao động được quan tâm với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực. Các ban, bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy đã nghiêm túc triển khai và cán bộ, đảng viên đã gương mẫu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không sử dụng công quỹ, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ, tết. Tình hình an ninh chính trị, chủ quyền biên giới biển, đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác phòng, chống cháy nổ, phòng, chống tội phạm được chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cấp ủy, chính quyền các cấp đã nghiêm túc triển khai Chỉ thị 48 của Ban Bí thư, nỗ lực cố gắng, có nhiều biện pháp, sáng kiến, quan tâm, chăm lo tổ chức tết Tân Sửu 2021 cho nhân dân vui tươi, phấn khởi, an toàn, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cả nước phát huy truyền thống đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng đón tết đầm ấm, yên vui, hạnh phúc. Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ: “Nhìn tổng thể, không khí đón tết vui tươi, lành mạnh, phấn khởi, tự hào, qua đó động viên, khích lệ tinh thần yêu nước, khí thế phấn chấn vươn lên... Tuy nhiên, khó tránh khỏi khó khăn do tác động của dịch COVID-19, mặc dù đã triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch”. Cho nên Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu cần đánh giá tình hình để tiếp tục chỉ đạo, động viên những nơi làm tốt, như công an, quân đội, y tế, đối ngoại, tôn giáo... đều có những chuyển biến mới; đồng thời phải rút kinh nghiệm những nơi còn thiếu sót, khiếm khuyết để sửa chữa, khắc phục kịp thời. “Từ trong khó khăn nảy ra sáng kiến, rồi tìm biện pháp cho thiết thực, hiệu quả, không chủ quan, không thỏa mãn” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý.