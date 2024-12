Tàu Hải quân 417 đưa tàu cá gặp sự cố về đảo Phú Quý an toàn 01/12/2024 16:25

(PLO)- Tàu cá bị hỏng máy, trôi tự do được tàu Hải quân 417 vượt sóng lớn tiếp cận, lai dắt về đảo Phú Quý thành công.

Trưa 1-12, tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa nhận bàn giao tàu cá QNg 95046 TS cùng 17 thuyền viên do tàu Hải quân 417 (thuộc Vùng 4 Hải Quân) đưa về đảo an toàn.

Tàu Hải quân lai kéo tàu cá về đảo Phú Quý. Ảnh HQ

Trước đó vào lúc 1h sáng 1-12, tàu cá QNg 95046 TS do ông Đào Nhật Quỳnh (ngụ Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 17 thuyền viên, đang trên đường về đảo Phú Quý để tránh gió thì gặp sự cố hỏng máy chính. Do không thể khắc phục sự cố nên thuyền trưởng phải thả tàu trôi tự do ở vị trí phía Bắc đảo Phú Quý, cách đảo khoảng 2 hải lý. Thuyền trưởng đã phát tín hiệu cấp cứu nhờ hỗ trợ.

Lúc 5h sáng cùng ngày, tàu Hải quân 417 nhận lệnh vượt sóng lớn ra khơi triển khai phương án cứu hộ. Đến 7h cùng ngày, tàu hải quân đã tiếp cận được tàu QNg 95046 TS và lai kéo vào đảo Phú Quý vào trưa nay.

Được biết, tàu QNg 95046 TS xuất bến khoảng 1 tháng trước tại cảng Cà Ná (tỉnh Ninh Thuận). Hiện sức khỏe toàn bộ thuyền viên đều ổn định.