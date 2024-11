1 công ty đề nghị CSGT gỡ cảnh báo vi phạm tốc độ vì chở lãnh đạo đi công tác 30/11/2024 09:14

(PLO)- Xe vi phạm tốc độ nhưng giám đốc công ty đề nghị CSGT gỡ cảnh báo với lý do chở lãnh đạo đi công tác, có xe CSGT dẫn đường.

Ngày 29-11, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã có văn bản trả lời Giám đốc Công ty TNHH một thành viên xây dựng Phước Điền (Công ty Phước Điền) kiến nghị gỡ cảnh báo xe ôtô 67A-183.09 bị vi phạm tốc độ (83km/h/50km/h).

Hình ảnh vi phạm tốc độ của xe 67A-183.09.

Trước đó, ngày 26-11, ông PTV, Giám đốc Công ty Phước Điền (Châu Thành, An Giang) gửi văn bản đến Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận liên quan ô tô 67A-183.09 (biển số màu trắng) bị cảnh báo vi phạm tốc độ.

Văn bản cho biết, ngày 20-11-2024, công ty đưa ô tô 67A-183.09 đến Trung tâm Đăng kiểm 6701S để kiểm định an toàn kỹ thuật định kỳ nhưng đơn vị đăng kiểm từ chối kiểm định với lý do xe 67A 183.09 bị Cục Đăng kiểm cảnh báo theo công văn ngày 22-8-2022 của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận. Nội dung cảnh báo ôtô 67A 183.09 của công ty đã bị lỗi quá tốc độ.

Công ty đã tra cứu phương tiện vi phạm giao thông trên trang thông tin của Cục CSGT trong thời gian năm 2022 thì xe 67A - 183.09 không có cảnh báo của Phòng CSGT Công an Bình Thuận.

“Tuy nhiên, đối chiếu lịch trình của xe 67A - 183.09 và nội dung cảnh báo theo Công văn của Phòng CSGT, Công an Bình Thuận thì năm 2022, xe 67A - 183.09 có tham gia chở đoàn công tác lãnh đạo tỉnh An Giang và tỉnh Bình Thuận, đi cùng đoàn công tác có xe của CSGT dẫn đường và nhiều xe mang biển số màu xanh", văn bản của Công ty Phước Điền cho biết.

Do đó, công ty này đề nghị Phòng CSGT, Công an Bình Thuận xem xét có ý kiến đề nghị cơ quan đăng kiểm gỡ cảnh báo, hoặc xác nhận xe 67A - 183.09 không vi phạm hành chính trong thời gian nêu trên để tạo điều kiện cho xe 67A - 183.09 được kiểm định an toàn kỹ thuật định kỳ theo quy định.

Trong văn bản trả lời giám đốc Công ty Phước Điền, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, ngày 11-10-2022, Phòng CSGT đã gửi thông báo vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến chủ phương tiện ô tô 67A-183.09 là Công ty Phước Điền qua Bưu điện Việt Nam.

Xe 67A-183.9 vi phạm tốc độ đến 33km.

“Qua tra cứu bưu phẩm tại Bưu điện Việt Nam, thông báo trên đã được chuyển phát thành công đến Công ty Phước Điền vào lúc 9 giờ 32 phút ngày 14-10-2022”, văn bản của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận nêu.

Theo đó tóm tắt nội dung vi phạm, vào lúc 9 giờ 47 phút ngày 28-9-2022, tại km 1762+150 tuyến quốc lộ 1A qua Bình Thuận, chiều Đồng Nai - Ninh Thuận, ô tô 67A-183.09 chạy quá tốc độ quy định trên 20km/h đến 35km/h (83km/h/50km/h).

Nguồn tin của PLO cho biết, trong thời gian tháng 9-2022, Công an Bình Thuận không điều xe CSGT nào tham gia dẫn đoàn trên địa bàn tỉnh.