Bộ Chính trị phê duyệt tỉnh Thanh Hóa có 3 phó bí thư

Chiều 17-10, Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tại cuộc họp báo, các phóng viên đặt câu hỏi về công tác cán bộ và về các quy trình lựa chọn nhân sự của tỉnh Thanh Hóa.



Tỉnh ủy Thanh Hóa họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phát biểu tại cuộc họp báo ông Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, thông tin đến thời điểm này, Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã có 31 đảng bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng theo ông Nguyên, theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị thì sẽ không có quá hai phó bí thư, tuy nhiên do Thanh Hóa là tỉnh lớn, số lượng đảng viên đông nên Bộ Chính trị đã đồng ý cho Thanh Hóa được bầu ba phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

"Về số lượng Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 là 65 người (giảm bốn người so với nhiệm kỳ 2015-2020); tỉ lệ nữ có 12 người chiếm 16,43%, có chín người là cán bộ trẻ chiếm 12,3%" - ông Nguyên thông tin.

Nguồn nhân sự trong danh sách bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, trình đại hội là 73 người, bầu lấy 65 người. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa mới sẽ giới thiệu 19 người để bầu 17 người vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; giới thiệu 15 người để bầu 13 người vào Ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Ông Nguyên khẳng định, Thanh Hóa đã thực hiện nghiêm túc theo đúng Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, thông tin tình hình phát triển kinh tế của Thanh Hóa thời gian vừa qua đã đạt được nhiều dấu ấn, tạo nên diện mạo hôm nay.

Tuy nhiên, theo ông Hưng, để phát triển hơn nữa thì Thanh Hóa cần phải nỗ lực từ chính mình và tranh thủ ngoại lực để tạo ra đột phá. Từ đó phấn đấu đưa tỉnh nhà trở thành một cực tăng trưởng của phía Bắc, tầm nhìn đến năm 2045, Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá diễn ra từ 26 đến 28-10 tại Trung tâm Hội nghị 25B (số 133 đường Quang Trung, TP Thanh Hoá) với khoảng 700 đại biểu tham dự (trong đó có 448 đại biểu chính thức).

