Thanh Hóa: Điều động gần 2.600 công an về 509 xã, thị trấn

Ngày 29-9, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố quyết định điều động cán bộ Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã đợt tháng 9-2020.



Thiếu tướng Trần Phú Hà trao quyết định cho các cán bộ chiến sĩ cảnh sát về nhận nhiệm vụ tại công an xã, thị trấn. Ảnh: T.THANH

Cụ thể, Công an tỉnh đã Thanh Hóa đã công bố quyết định điều động 1.140 cán bộ Công an chính quy tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đến đảm nhiệm các chức danh phó công an xã và Công an viên tại 481 xã trên địa bàn tỉnh.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, những cán bộ chiến sĩ công an được điều động về xã đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có kinh nghiệm trong công tác và giải quyết các vụ việc ở cơ sở.

Tính đến nay, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 2.597 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy đang công tác tại các đơn vị thuộc Công an tỉnh và Công an cấp huyện.



Toàn bộ số cán bộ được điều động đến đảm nhiệm các chức danh Trưởng, phó Công an xã và Công an viên tại 509 xã, thị trấn với mục tiêu đảm bảo bố trí ít nhất năm cán bộ, chiến sĩ ở một xã và đảm bảo đúng tiến độ của Bộ Công an đề ra.



Các cán bộ cảnh sát nhận quyết định điều động. Ảnh: T. THANH

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, yêu cầu các cán bộ chiến sĩ công an được điều động lần này với tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức để thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.



Theo Thiếu tướng Hà, riêng đối với Công an xã là các xã biên giới cần phối hợp với chính quyền địa phương để cải tạo, sửa chữa và bố trí nơi làm việc, sinh hoạt. Từ đó tạo sự yên tâm công tác cho các chiến sĩ nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Sau buổi lễ trao quyết định, các cán bộ chiến sĩ được xe đưa đón về tận các xã, thị trấn để nhận nhiệm vụ. Ảnh: T. THANH

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của hơn một ngàn cán bộ cảnh sát công an chính quy đi đảm nhiệm các chức danh Công an xã trong đợt này.

Ông Quyền mong muốn các cán bộ được điều động, bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã khi xuống địa bàn cần nắm chắc tình hình cơ sở, gần nhân dân, trọng nhân dân, phục vụ nhân dân; từng bước khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhằm mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.