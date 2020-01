Thanh Hóa điều động gần 800 công an chính quy về xã, thị trấn

Ngày 17-1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bố trí 542 chiến sĩ công an chính quy về đảm nhiệm tại 112 xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.



Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa ,thông tin về việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, người phát ngôn công an tỉnh, sau khi đưa công an chính quy về các địa bàn phức tạp thì an ninh trật tự ở các địa bàn đã giảm hẳn các loại tội phạm về ma túy, gấy rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Những vụ việc nóng được xử lý nhanh, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trung tá Mạnh cho hay năm 2020 Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đưa khoảng 250 cán bộ chính quy nữa về 82 xã, thị trấn. Như vậy, trong hai năm 2019-2020, đã có gần 800 cán bộ công an chính quy về xã, thị trấn.

Về việc thực hiện giải thể, hợp nhất, sát nhập các phòng Công an tỉnh Thanh Hóa theo quyết định của Bộ trưởng Công an, theo Trung tá Mạnh, Công an Thanh Hóa đã sắp xếp từ 34 phòng xuống còn 27 phòng và 146 đội xuống còn 96 đội. Từ đó góp phần hạn chế tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ công an.

"Dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng cường hơn 1000 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống các địa bàn phức tạp về ANTT. Công an Thanh Hóa cũng kiên quyết xử ý đối với các trường hợp xử lý vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100/CP-ND góp phần nhằm giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, gây thương tích từ bia rượu” - ông nói thêm.