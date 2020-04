Ngày 29-4, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Hậu Giang.



Theo đó, Thượng tá Huỳnh Việt Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh từ ngày 1-5-2020.

Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh, sẽ nghỉ công tác từ ngày 1-5-2020 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, Bộ Công an cũng công bố bổ nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao tại công an các tỉnh khác.

Tại Hưng Yên, Đại tá Phạm Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Thành Sơn, Trưởng Công an huyện Văn Giang, giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh.

Tại Đắk Nông, Thượng tá Nguyễn Tường Vũ, Trưởng Công an huyện Đắk R’lấp, được bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Tại Lai Châu, Thượng tá Phạm Hải Đăng, Trưởng phòng Tham mưu, được bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Tại Lạng Sơn, Đại tá Nguyễn Xuân Thu, Trưởng Công an huyện Hữu Lũng, được bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tại Thái Nguyên, Đại tá Dương Đình Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.