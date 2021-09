Chiều 28-9, tại Công an tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.



Đại tá Nguyễn Thanh Trường, tân Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. Ảnh: CA

Trước đó, Đại tá Phạm Đăng Khoa, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu, Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thanh Trường được điều động giữ chức vụ mới.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường được kỳ vọng cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công an, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên trong sạch, vững mạnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Ban, ngành, đoàn thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.