Ngày 15-9, VKSND tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Viện trưởng VKSND Tối cao về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Viện trưởng phụ trách giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.



Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Trí Tuệ (phải) trao quyết định cho ông Vũ Công Đồng. Ảnh: VGP

Trước đó, ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án TAND Tối cao trao quyết định về việc bổ nhiệm ông Vũ Công Đồng, Phó Chánh án giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 15-9.

Tại Nghệ An, Công an tỉnh này cũng tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Trung đoàn, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban tổ chức đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc phân công lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Nghệ An.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu được Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh xác định là đơn vị có vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức lực lượng Công an, là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng tham gia chiến đấu, đấu tranh phòng, chống khủng bố, bạo loạn, gây rối, biểu tình trái pháp luật và tham gia thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.