Bộ Công an cho biết thời gian gần đây, hoạt động mua bán, sử dụng trái phép quân trang và công cụ hỗ trợ ngành công an tiếp tục diễn ra phức tạp, thậm chí công khai trên mạng Internet (mua bán online trên mạng xã hội).

Để giải quyết tình trạng này, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp.





Bộ Công an nghiêm cấm cán bộ cho hoặc tặng quân trang. Ảnh minh họa: VNE

Trong đó, Bộ Công an yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Công điện số 05 ngày 23-7-2018 về tăng cường đấu tranh, xử lý với hoạt động mua bán, sử dụng trái phép quân trang, quân dụng, công cụ hỗ trợ ngành Công an; tiếp tục rà soát, phát hiện xử lý triệt để, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các hành vi sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép quân trang, công cụ hỗ trợ ngành công an.

Đặc biệt, lực lượng công an cần kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, cấp phát quân trang và công cụ hỗ trợ ngành Công an; gắn với trách nhiệm cá nhân trong bảo quản.

Nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ mua bán, trao đổi, cho, tặng quân trang và công cụ hỗ trợ dưới mọi hình thức, xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, chiến sĩ vi phạm. Đồng thời xử lý trách nhiệm liên đới đối với Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ, chiến sĩ vi phạm.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị lực lượng đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng kinh doanh, sử dụng trái phép quân trang và công cụ hỗ trợ của lực lượng công an trên không gian mạng Internet; phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông đấu tranh xử lý các trang web, trang mạng xã hội rao bán quân trang, công cụ hỗ trợ của lực lượng CAND.

Cùng với đó, rà soát quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị quân trang; đảm bảo tiêu chuẩn vật chất hậu cần phù hợp với thực tiễn công tác của các lực lượng công an. Đảm bảo sản xuất đúng kế hoạch, cấp phát đúng đối tượng, mục đích…