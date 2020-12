Bộ Công an: Sẽ phủ kín camera phạt nguội trên quốc lộ 1A

Chiều 25-12, tại cuộc họp thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông năm 2020, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT thông tin về đề án lắp đặt hệ thống camera giám sát trên phạm vi toàn quốc.



Theo Đại tá Bình, Bộ Công an được Chính phủ giao xây dựng đề án đầu tư lắp đặt camera giám sát chỉ huy điều hành giao thông và xử lý vi phạm hành chính, Cục CSGT là đơn vị chủ trì.



Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục CSGT

Theo Đại tá Bình, hiện này nguồn vốn đầu tư hệ thống camera giám sát có từ nhiều nguồn vốn khác nhau. Trong đó có nguồn vốn do Bộ Công an đầu tư cho Cục CSGT và Công an các địa phương; hoặc các đề án do UBND tỉnh đầu tư sau đó chuyển giao cho Công an quản lý điều hành; hoặc một số địa phương thì thuê thiết bị của các công ty…

Hiện nay, hệ thống camera trong các thành phố chủ yếu dừng ở mức quan sát hành vi vi phạm (dừng đỗ trái phép, không chấp hành tín hiệu đèn…) hoặc các vụ tai, phạm tội trên đường phố. Trong khi đó, camera trên quốc lộ hoặc cao tốc đã lắp đặt có thể vừa quan sát, vừa kiểm soát tốc độ tự động, từ đó phát hiện vi phạm, tìm ra nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông.

“Chúng ta lắp đặt các hệ thống khác nhau nhưng nếu không có chỉ đạo thống nhất thì tính kết nối, tính hệ thống rất khó khăn” – Phó Cục trưởng Cục CSGT nhận định.

Cũng theo Đại tá Bình, Cục CSGT sẽ tiến hành lắp đặt camera tại các tuyến quốc lộ và tuyến cao tốc. Lãnh đạo Cục đang đi khảo sát, trước mắt sẽ phủ kín camera trên tuyến quốc lộ 1A.

Đặc biệt, Cục CSGT sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp trên khi thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) làm sao để tăng tính cưỡng chế của quyết định xử phạt, tránh tình trạng người vi phạm không chấp hành.

Trước đó, Cục CSGT ch biết đề án lắp camera không chỉ thực hiện trên các tuyến cao tốc như hiện nay mà còn mở rộng trên quốc lộ trọng điểm toàn quốc.

Khi hệ thống camera giám sát được lắp đặt đầy đủ, nhiệm vụ chính của lực lượng CSGT là tuần lưu, điều tiết, chỉ huy dẫn đoàn, giải quyết tai nạn giao thông. CSGT chỉ lập chốt để phát hiện, xử lý các lỗi vi phạm mà camera không thể phát hiện được, ví dụ nồng độ cồn, ma túy, vượt quá tải trọng...

Cục CSGT cũng sẽ đề xuất quy định quá trình xây mới các tuyến quốc lộ, cao tốc thì bắt buộc nhà thầu phải xây dựng hệ thống camera giám sát. Việc lắp đặt ngay từ đầu sẽ vừa giảm được nhiều công đoạn, chi phí và có thể khai thác được sớm, mang lại nhiều lợi ích.