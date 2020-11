Bộ Công an: Sẽ thuê công ty độc lập đấu giá biển số xe

Đấu giá biển số xe là một trong những nội dung lớn và đáng chú ý nhất của dự án Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).



Theo dự thảo, biển số thông qua đấu giá là một trong các hình thức cấp biển số xe, bên cạnh hình thức cấp biển ngẫu nhiên bấy lâu nay.



Đấu giá biển số xe sẽ thông qua các công ty đấu giá độc lập. Ảnh minh họa

Trong báo cáo của gửi Quốc hội, Chính phủ đánh giá việc đấu giá biển số là phù hợp với sự phát triển về kinh tế cũng như đời sống tinh thần của người dân đang ngày càng nâng cao, đáp ứng nhu cầu lựa chọn biển số theo sở thích mà nhiều người mong muốn.

Trước khi xây dựng dự án luật trên, Bộ Công an từng nhiều lần phối hợp với các cơ quan liên quan thí điểm đấu giá biển số, tuy nhiên tất cả đều không thể triển khai rộng rãi do vướng về cơ sở pháp lý.

Điển hình, năm 1993, Bộ Công an chỉ đạo Công an TP Hải Phòng nghiên cứu và tổ chức thí điểm đăng ký, cấp biển số, thu lệ phí biển số xe tự chọn. Đến năm 2008, công an một số địa phương như Bình Dương, Nghệ An, Hà Nội… tiếp tục xin ý kiến thực hiện và được Thủ tướng đồng ý. Dù vậy, cả hai lần thí điểm đấu giá biển số xe và cấp biển số xe theo sở thích đều phải tạm dừng

Lần này, Bộ Công an thành lập nhiều đoàn công tác để nghiên cứu, tìm hiểu tại một số nước như Mỹ, Nga, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Myanmar, Hàn Quốc, Trung Quốc… và thấy nhiều quốc gia có cấp biển số xe bằng hình thức cho người dân tự chọn.

Về việc tổ chức đấu giá biển số, quy trình sẽ được thực hiện theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản để bảo đảm công khai, minh bạch và tránh tiêu cực trong quá trình đấu giá. Đặc biệt, đấu giá biển số được thực hiện trực tuyến, thông qua các công ty đấu giá chuyên nghiệp hoạt động độc lập.

Biển số xe sau đấu giá có đầy đủ thuộc tính về quyền tài sản theo quy định của pháp luật. Nghĩa là người dân có thể tự do mua, bán biển số với nhau trên cơ sở pháp luật cho phép.

Theo lãnh đạo Cục CSGT, kho biển số xe dự kiến được chia thành năm nhóm để đấu giá gồm: Biển có năm chữ số giống nhau, biển có bốn chữ số cuối giống nhau, biển có ba chữ số giống nhau, biển có số sau lớn hơn số trước và biển do người dân tự chọn ngoài bốn nhóm trên.

Người dân tham gia đấu giá không phải mất phí, quá trình đấu giá sẽ được giám sát chặt chẽ. Số tiền thu được từ đấu giá biển số nộp vào ngân sách, một phần chi cho đơn vị, hội đồng đấu giá để sử dụng cho việc mua sắm phương tiện, in biểu mẫu...