Bộ Công an thông tin về việc bắt bà Phạm Thị Đoan Trang

Ngày 7-10, tin từ Bộ Công an cho hay Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã chủ trì phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP.HCM thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang (42 tuổi, trú tại phường 10, quận 3, TP.HCM) về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với bà Trang về hai tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Các quyết định của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Hiện cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật.