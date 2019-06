Bộ Ngoại giao thông tin Mỹ bán máy bay trinh sát cho Việt Nam

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Mỹ bán 6 máy bay trinh sát không người lái ScanEagle cho Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

“Các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng được triển khai phù hợp theo đúng các thỏa thuận đã đạt được như Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng năm 2011 và tuyên bố về tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Mỹ năm 2015”.

Trước đó, vào ngày 1-6, Bộ Quốc phòng Mỹ ra thông báo cho biết, Công ty Insitu trực thuộc tập đoàn Boeing được giao hợp đồng chế tạo 6 máy bay không người lái (UAV) ScanEagle cho chính phủ Việt Nam, cũng như cung cấp linh kiện phụ tùng, huấn luyện và cử chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật. Hợp đồng nằm trong chương trình Bán trang bị quân sự cho nước ngoài, có tổng trị giá 9,7 triệu USD và dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2022.

Liên quan đến thông tin các nghị sỹ Mỹ cuối tháng 5 vừa qua đã trình dự luật trừng phạt các cá nhân liên quan đến việc Trung Quốc xây dựng ở biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng bày tỏ:

“Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Các bên cần nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý được xác định bởi luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982 đồng thời phải có những đóng góp thiết thực vào việc bảo đảm duy trì hòa bình, ổn định an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông”.