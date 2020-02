Bỏ sổ hộ khẩu, quản lý bằng số định danh

Cần thực hiện đồng bộ trên cả nước Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Đoàn Thi, Phó phòng Cảnh sát Quản lý hành chính, Công an TP Đà Nẵng, cho hay rất ủng hộ việc bỏ sổ hộ khẩu trong việc quản lý dân cư. Theo Thượng tá Thi, việc này đã nhiều lần thảo luận và Đề án 896 của Bộ Công an nêu hàng loạt tiện lợi cho người dân và cả lực lượng quản lý dân cư. Khi mọi công dân đều có số định danh và đã cập nhật toàn bộ thông tin thì lúc đó cần gì đến sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, Bộ Công an vẫn chưa có lộ trình chính thức cho TP Đà Nẵng thực hiện cấp số định danh cá nhân. Theo đề án, sau khi thí điểm ở TP.HCM, Hà Nội thì các địa phương khác cũng sẽ thực hiện trong năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể để thực hiện. Việc cấp số định danh cá nhân phải thực hiện đồng bộ trên cả nước, nếu không sẽ cực hơn trong các thủ tục hành chính. Ví dụ, một người ở Hà Nội đã được cấp thẻ CCCD và có số định danh cá nhân. Khi người đó nhập hộ khẩu vào TP Đà Nẵng thì các bước xác minh để nhập khẩu sẽ rắc rối hơn và lâu hơn vì Công an TP Đà Nẵng phải gửi thông tin đến Bộ Công an để xác minh, gây phiền hà cho công an lẫn người dân. HẢI HIẾU