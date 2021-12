Chiều 29-12, Bộ Công an thông tin: Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 đã kết thúc thành công tốt đẹp sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.



Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng; nhiệt liệt biểu dương kết quả, chiến công, thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác lực lượng CAND đạt được trong năm 2021 vừa qua.

Từ thực tiễn và kết quả công tác của năm 2021, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động đề ra và quyết tâm triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của năm 2022, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Trong đó, Bộ trưởng yêu cầu lực lượng quyết tâm, quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện nhất quán mục tiêu làm giảm tội phạm một cách cơ bản bền vững...

“Nơi nào để tội phạm hoạt động phức tạp, lộng hành, chậm xử lý hoặc không xử lý được thì sẽ xử lý trách nhiệm liên đới Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các Trưởng phòng, Trưởng huyện liên quan; tuyệt đối không dung thứ các trường hợp tiêu cực, bao che, làm ngơ, tiếp tay, bảo kê cho tội phạm” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), Bộ trưởng lưu ý phải gương mẫu đi đầu, đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công của lực lượng CAND, tạo chuyển biến lan tỏa ra các ngành và cả xã hội... Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ...

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của đảng; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của tổ chức đảng, cấp ủy, người đứng đấu cấp ủy, ủy ban kiểm tra, đảng viên về giữ gìn kỷ luật đảng... Tiếp tục xây dựng Công an cấp huyện toàn diện, xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, cải tiến, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy.

Xác định phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ đang đặt ra rất cấp bách và quan trọng, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần theo dõi sát diễn biến tình hình, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Mệnh lệnh chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, của lãnh đạo Bộ về phòng, chống dịch...