Cần chế tài cán bộ không tiếp công dân

Trả lời không thuyết phục, dân khiếu nại kéo dài Chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH TP.HCM cũng có buổi giám sát đối với UBND quận 3 và huyện Bình Chánh. Báo cáo tại buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh, cho biết so với các quận huyện khác, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo mà huyện phải xử lý nhiều hơn. Nguyên nhân do tốc độ gia tăng dân số làm phát sinh nhu cầu về nhà ở của người dân, nhiều người dân xây dựng không phép, sai phép bị xử lý hành chính nên khiếu nại, tố cáo. Tại quận 3, đại diện UBND quận 3 cho biết trong giai đoạn 2016-2020, quận nhận 1.259 đơn của công dân. Theo vị này, công tác phối hợp tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận chưa đạt hiệu quả. Nhân sự phục vụ cho công tác này chủ yếu kiêm nhiệm, do áp lực công việc chuyên môn nên chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu văn bản liên quan. Phát biểu tại buổi giám sát, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đặt vấn đề về năng lực của cán bộ tiếp dân. Theo bà, hiện nay cán bộ chưa thật sự chất lượng thì chúng ta bố trí ở khâu này. “Có vấn đề hết sức tế nhị thì tính tình phải cực kỳ mềm mỏng, khi người ta đến là mang một bầu nóng nảy rồi… điều đó dẫn đến cách trả lời không thuyết phục khiến việc khiếu nại của công dân kéo dài” - bà Châu nói.