Ngày 11-2, nguồn tin của PLO cho biết, Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ vừa có kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022.

Theo đó năm 2022, Cần Thơ chọn 9 địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội để thực hiện chuyển hóa. Các địa bàn gồm: Phường An Bình (quận Ninh Kiều), phường An Thới (quận Bình Thủy), phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng), phường Thới An (quận Ô Môn), phường Thốt Nốt (quận Thốt Nốt), xã Tân Thới (huyện Phong Điền), xã Tân Thạnh (huyện Thới Lai), xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ), xã Thạnh Lộc (huyện Vĩnh Thạnh).

Mục tiêu của kế hoạch là tổ chức chuyển hóa ít nhất 60% tổng số địa bàn được lựa chọn. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để duy trì bền vững kết quả đạt được, ít nhất 85% các địa bàn đã chuyển hóa không phức tạp trở lại sau chuyển hóa.

Các đơn vị tổ chức giải quyết tốt những vấn đề an sinh xã hội, an dân, có giải quyết để có giải pháp cụ thể ổn định cao đời sống nhân dân đặc, biệt là đối với các đối tượng bị tác động bởi COVID-19; các vấn đề xã hội trong và sau dịch bệnh nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm như làm, thu nhập, dịch chuyển dân cư và người lao động…

Đẩy mạnh công tác phòng chào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đổi mới nội dung, hình thức phương pháp tuyên truyền, phát huy tốt vai trò của các phương tiện truyền thông tại cơ sở… Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, các tiện ích của mạng xã hội vào công tác phòng chống tội phạm.



Mô hình camera an ninh tại quận Ninh Kiều góp phần tích cực vào công tác chuyển hóa địa bàn. Ảnh: HD

Năm 2021, Cần Thơ đã chuyển hóa thành công 9 địa bàn trọng điểm, trong đó có 6 địa bàn chuyển hóa tốt.

Góp phần quan trọng cho kết quả này phải kể đến nỗ lực của các lực lượng Công an TP Cần Thơ. Trong năm lực lượng công an phối hợp thực hiện hàng ngàn cuộc tuyên truyền giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm. Việc tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm cũng như điều tra, khám phá án được tiến hành nhanh chóng, kịp thời.

Qua đó, tại các địa bàn chuyển hóa, tội phạm về trật tự xã hội giảm khoảng 50%; tội phạm cố ý gây thương tích giảm trên 10%; tội phạm trộm cắp giảm trên 41%...

Ngoài ra Công an phối hợp với các đơn vị tuần tra 8.548 cuộc; tham gia cảm hóa, giáo dục 1.209 đối tượng, nhiệt tình đóng góp xây dựng các mô hình dân vận khéo như Camera an ninh; Zalo tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm tệ nạn xã hội… phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.