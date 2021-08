Ngày 9-8, Văn phòng UBND TP Cần Thơ đã ban hành Công văn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP về việc tiếp tục thực hiện Kết luận Kiểm toán dự án trường THPT Châu Văn Liêm.



Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Xây dựng TP, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 (Ban Quản lý dự án 2) TP và các đơn vị có liên quan khẩn trương tiếp tục thực hiện hoàn thành các nội dung theo Thông báo Kết luận của Kiểm toán nhà nước khu vực V.



Kiểm toán nhà nước khu vực V đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án trường Châu Văn Liêm (TP Cần Thơ). Ảnh: CHÂU ANH

Tháng 12-2020, Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án xây dựng công trình Trường THPT Châu Văn Liêm do Ban quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư. Cụ thể, về thanh lý các vật liệu, cấu kiện, thiết bị, tài sản của trường, ban quản lý đã định giá các vật liệu, cấu kiện theo giá phế liệu là chưa phù hợp dẫn đến kinh tế chưa được đảm bảo.

Về thanh toán, dự toán phê duyệt thừa công tác lắp dựng hệ thống cửa, phê duyệt dự toán phát sinh điều chỉnh nhưng chưa áp dụng đúng theo giá vật liệu thiết kế, thừa khối lượng do tính sai so với bản vẽ thiết kế được phê duyệt. Trong quá trình thi công, dự án trễ tiến độ so với hợp đồng ban đầu.

Trong quản lý chất lượng công trình cũng có nhiều sai phạm, như: đối với vật liệu gỗ, qua chọn tám mẫu gửi giám định thì đã có đến bảy mẫu không đạt theo thiết kế được phê duyệt và hợp đồng. Cạnh đó, dù kết cấu, chất liệu gỗ thi công không đúng so với thiết kế ban đầu nhưng vẫn được chấp nhận nghiệm thu, dẫn đến giá trị thanh toán sai sót.

Mặt khác, từ ngày 2-4-2019 đến 7-8-2020, Ban giám hiệu trường THPT Châu Văn Liêm cũng đã có 16 văn bản gửi chủ đầu tư đề nghị khắc phục, tuy nhiên vẫn chưa được xử lý triệt để.

“Việc thanh lý các vật liệu, cấu kiện, thiết bị đối với ngôi trường 100 tuổi nhưng định giá phế liệu là chưa phù hợp, dẫn đến tính kinh tế chưa được đảm bảo. Dự án được thực hiện chưa đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả do mục tiêu của dự án chưa đạt đầy đủ vì trong quá trình thực hiện chủ đầu tư có sai sót. Dẫn đến trường được xây mới, chưa hết bảo hành nhưng có nhiều chi tiết hư hỏng, gây mất mỹ quan và có nhiều dư luận xấu đối với công tác quản lý thực hiện, làm giảm tính hiệu lực của công tác quản lý nhà nước” – Kết luận của Kiểm toán nhà nước nêu.

Ngay sau đó, UBND TP Cần Thơ có Công văn yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương tổ chức thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Tháng 5-2021, UBND TP lại tiếp tục có Công văn yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 tiếp tục thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước liên quan đến công trình này.

Trường THPT Châu Văn Liêm được xây dựng từ năm 1917, cơ sở vật chất đã xuống cấp trầm trọng dù đã được sửa chữa, cải tạo nhiều lần. Năm 2016, sau khi HĐND TP thống nhất thông qua phương án trùng tu kết hợp xây dựng mới Trường Châu Văn Liêm, UBND TP đã ra Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tháng 7-2017, UBND TP Cần Thơ ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp. Theo đó, liên danh Công ty TNHH Xây dựng thương mại Vạn Thịnh Phát và Công ty CP Xây dựng Trần Gia đã trúng thầu với giá đề nghị là 75,8 tỉ đồng. Tháng 8-2017, dự án được triển khai xây mới trên nền kiến trúc của Trường Châu Văn Liêm cũ. Sau hai năm thi công, tháng 5-2019, dự án trường hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2019-2020.