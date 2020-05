Chính phủ xin điều chỉnh tăng trưởng GDP còn 4,5%

Gần 130.000 tỉ vốn đầu tư công chưa chi Cũng trong sáng 15-5, Ủy ban Thường vụ QH thảo luận về ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình triển khai thực hiện dự toán năm 2020. Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2019, tổng thu ngân sách đạt hơn 1,55 triệu tỉ đồng, vượt gần 140.000 tỉ đồng so với dự toán. Trong khi đó, tổng chi ngân sách gần 1,75 triệu tỉ đồng, vượt xấp xỉ 115.000 tỉ đồng (khoảng 7%) so với dự toán và tăng hơn 81.000 tỉ đồng so với báo cáo QH. Tồn tại lớn nhất trong điều hành năm 2019, theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước vẫn chậm, cả năm gần 71% dự toán. Còn gần 130.000 tỉ đồng chưa được giải ngân, phải chuyển nguồn sang năm 2020… Cũng tại phiên họp, đề cập tới thu chi ngân sách năm 2020, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng dự báo “sẽ khó khăn” do ảnh hưởng của COVID-19. Dự toán ngân sách năm 2020, tổng thu hơn 1,51 triệu tỉ đồng, chi hơn 1,74 triệu tỉ đồng. Bội chi ngân sách là gần 235.000 tỉ đồng (khoảng 3,44% GDP). Ngoài ra, để đảm bảo nguồn chi trả các khoản nợ gốc đến hạn, trong bốn tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã phát hành gần 44.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ, kỳ hạn bình quân 16,33 năm và lãi suất bình quân 3,06% một năm.