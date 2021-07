UBND phường Bình Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM đã có thông báo tạm ngưng hoạt động chợ Từ Đức (chợ Bắc Ninh) trên địa bàn phường từ 18 giờ ngày 1-7 cho đến khi có thông báo mới của UBND phường.



Về lý do tạm ngưng hoạt động, phường cho biết do có trường hợp dương tính với COVID-19 đã đến chợ mua hàng. Để đảm bảo an toàn, phường quyết định tạm ngưng hoạt động tại chợ Từ Đức, tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho các tiểu thương trong chợ và khử khuẩn toàn bộ khu vực chợ theo quy định.



Thông báo tạm ngưng hoạt động chợ Bắc Ninh từ 18 giờ ngày 1-7. ẢNH: A SÁNG

Để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan, UBND phường Bình Thọ cũng phát đi thông báo tìm người liên quan đến ca dương tính với COVID-19 này.

Cụ thể, người dân đã đến chợ mua thịt heo, thịt bò ở chợ từ 8 giờ đến 9 giờ ngày 16 và 27-6; trong ngày 30-6 từ 6 giờ đến 7 giờ đến chợ mua bắp cải và thịt heo dọc theo bên hông chợ cần đến ngay trạm y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm.