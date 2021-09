Đó là ý kiến của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM tại hội nghị mở rộng của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM chiều 11-9 về kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau 15-9.



Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN THU

Theo bà Lệ, bên cạnh kế hoạch phòng chống dịch, phục hồi kinh tế, an sinh xã hội thì cần có thêm kế hoạch về xã hội. Bởi theo bà, sau đại dịch COVID-19, vấn đề xã hội rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến người lao động, tình hình dân số, dân cư, nhà ở…

Tán thành với chủ trương từng bước nới lỏng giãn cách xã hội trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh và đánh giá mức độ an toàn của ngành y tế, bà Lệ cho rằng cần tập trung, tạo điều kiện cho 3 địa bàn gồm quận 7, huyện Củ Chi và Cần Giờ tiêm vaccine cho lực lượng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, kể cả vận tải.

Để thuận tiện cho người dân và công tác quản lý, bà Lệ cho rằng nên áp dụng một “thẻ xanh COVID-19" với các cấp độ, không nên áp dụng nhiều thẻ (thẻ xanh, thẻ vàng).

Về kế hoạch phục hồi kinh tế, bà Lệ đề nghị cần có giải pháp thu hút và giữ chân người lao động đã nghỉ việc về quê, trở lại TP. Trong đó, nên ưu tiên tiêm vaccine, hỗ trợ an sinh, chỗ ở… cho người lao động.

TP cũng cần nghiên cứu các chính sách theo thẩm quyền và đề xuất Trung ương có chính sách miễn giảm thuế, khoanh nợ, giãn nợ đối với các chủ nhà trọ, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp.

Bà Lệ cũng đề nghị cần quan tâm tiêm vaccine giúp người lao động đảm bảo sức khỏe và thuận tiện đi lại, tăng đối thoại để tháo gỡ các vướng mắc nhằm giữ chân các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Về triển khai gói an sinh, bà Lệ cho rằng không chỉ thực hiện gói an sinh đợt 3 mang tính trước mắt, mà TP cần phải tính toán chặt chẽ dài hơi đảm bảo an sinh cho người dân; cần thực hiện sớm việc hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, tránh trường hợp “đợi dài cổ mới được hỗ trợ”.

Ngoài ra, bà Lệ cũng đề nghị cần quan tâm đầu tư cho tuyến y tế cơ sở, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực cho tuyến cơ sở hoạt động.