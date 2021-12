Sáng 28-12, TP Đà Nẵng tổ chức Toạ đàm “25 năm – Thành tựu và triển vọng” nhân kỷ niệm 25 năm Đà Nẵng thành TP trực thuộc Trung ương (1-1-1997 – 1-1-2022).

Theo Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, sau 25 năm, quy mô và trình độ nền kinh tế TP thuộc nhóm phát triển của Việt Nam.

Tốc độ tăng trưởng GRDP của TP bình quân giai đoạn 1997-2021 đạt khoảng 9%/năm, GRDP bình quân đầu người hiện nay cao gấp hơn 15 lần so với năm 1997. Không gian đô thị được mở rộng gấp hơn 3,5 lần so với năm 1997.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng kỷ niệm 25 năm Đà Nẵng trở thành TP trực thuộc Trung ương. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Quảng cho hay, Đà Nẵng có môi trường đầu tư được đánh giá năng động và thông thoáng, luôn thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng TP thông minh và năm 2021 đứng đầu cả nước về chuyển đổi số.



“Tuy nhiên, trong quá trình tìm tòi sáng tạo, TP không tránh khỏi những sai lầm, khuyết điểm nhưng Đà Nẵng đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế với tinh thần cầu thị để vượt qua khó khăn, thách thức”, ông Quảng cho hay.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của Đà Nẵng. Từ một đô thị nhỏ nghèo nàn, thiếu động lực kinh tế, TP đã vươn mình phát triển mạnh mẽ.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Chủ tịch nước, Đà Nẵng phải trở thành một trung tâm giao thương quốc tế, nơi hội tụ của những người tài, là động lực, đầu kéo của cả vùng. Đà Nẵng phải có khát vọng lớn lao về một TP biển xinh đẹp, đáng sống.

Chủ tịch nước đề nghị Đà Nẵng cần định hướng trở thành TP quốc tế, nơi tài nguyên du lịch, sinh thái, văn hoá hoà quyện làm một. Đà Nẵng cần sớm hoàn thiện các quy hoạch, thúc đẩy liên kết phát triển, đặc biệt là du lịch trong hành lang kinh tế chung.

Đà Nẵng cũng cần tập trung cho phát triển con người, khích lệ tinh thần trung dũng kiên cường, đổi mới sáng tạo trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo và nhân dân.

Chủ tịch nước cho rằng phát triển Đà Nẵng phải gắn với tăng trưởng xanh, coi trọng yếu tố cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh an toàn, đáng sống không chỉ với người dân mà còn với giới tinh hoa.

Cùng với đó, Đà Nẵng cần đẩy nhanh các dự án như cảng Liên Chiểu, tính toán quy mô sân bay phù hợp và xây dựng trung tâm tài chính. TP phải có những mô hình tăng trưởng mới để tăng năng suất lao động.

Đối với những dự án sai phạm theo pháp luật không thể thực hiện được, Đà Nẵng phải báo cáo Bộ Chính trị có cơ chế chính sách đặc biệt, không để nhùng nhằng làm ảnh hưởng nguồn lực của TP.

Chủ tịch nước cũng cho rằng Đà Nẵng không nên tự so mình với các địa phương khác mà cần mạnh dạn so sánh với các TP trong khu vực. Đà Nẵng phải trở thành nơi đáng đến, đáng đầu tư, đáng trải nghiệm với du khách trong và ngoài nước.