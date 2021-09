Tối 31-8, chương trình livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời” giải đáp trực tiếp những thắc mắc về chủ đề “Bảo hiểm xã hội và hỗ trợ người dân quận Bình Tân” đã thu hút nhiều sự quan tâm của người dân TP.



Chương trình livestream thu hút sự quan tâm cho người dân quận Bình Tân. Ảnh: L.THOA

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt đã tham gia chương trình để trả lời, giải đáp những thắc mắc, phản ánh của người dân trên địa bàn quận về việc hỗ trợ cho người khó khăn do ảnh hưởng bởi COVID-19.

'Hỗ trợ chậm trễ có trách nhiệm của Chủ tịch quận'

Trên chương trình livestream, nhiều người dân quận Bình Tân đã gửi bình luận phản ánh. Dưới sự dẫn dắt của MC Quyền Linh, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt đã trả lời một số câu hỏi cho bà con.

Theo đó, ông Nhựt cho biết quận Bình Tân có 37.720 người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và 144.070 hộ gia đình ở trọ khó khăn cần được hỗ trợ. Tính đến thời điểm này quận đã giải ngân, hỗ trợ cho khoảng 22.000 lao động tự do và 40.000 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Tuỳ vào các gói hỗ trợ mà người dân có thể nhận được 1,5 triệu đồng hoặc túi an sinh.

Ông Nhựt trăn trở: “Quận cũng muốn thực hiện sớm hơn nữa vì người dân ở trọ hiện đang rất khó khăn… nhưng do số lượng cần hỗ trợ rất nhiều, mà cấp cơ sở đang có nhiều áp lực khi tất cả mọi công việc đều đưa về đây”.

Chủ tịch UBND quận Bình Tân chia sẻ, thời gian qua cán bộ cấp cơ sở đã cố gắng làm việc ngoài giờ, làm luôn ban đêm để hỗ trợ nhanh nhất cho người dân, giảm khó khăn cho bà con trong giai đoạn này. Thậm chí có một Chủ tịch phường vừa dương tính với COVID-19 phải cách ly, điều trị.

Riêng những người ở trọ, quận cũng đã vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê nhà; ít thì giảm 50%, nhiều thì miễn 100%, nhưng hầu hết chủ nhà trọ đều tham gia.



Ông Nguyễn Minh Nhựt (bìa trái) gọi điện trực tiếp để ghi nhận phản ánh của bà con. Ảnh: L.THOA

Tại chương trình, ông Nguyễn Minh Nhựt đã đề nghị được gọi điện thoại trực tiếp để trao đổi, nắm tình hình thực tế đối với một số người dân gửi phản ánh về việc hỗ trợ.



Đối với trường hợp của chị Nguyễn Ngọc Bảo Uyên, ngụ phường Bình Trị Đông phản ánh việc chậm trễ nhận 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ và chưa nhận được các gói lương thực-thực phẩm, ông Nhựt đã thẳng thắn nhìn nhận.

“Việc hỗ trợ chậm trễ là lỗi của phường, quận, trong đó có trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, tôi xin nhận khuyết điểm với người dân của mình” – ông Nhựt nói qua điện thoại với chị Uyên và đề nghị chị Uyên sắp tới có khó khăn thì hãy liên hệ khu phố, phường.

Sẽ chấn chính thái độ của tổ trưởng dân phố

Ông Nhựt cũng đề nghị được nối máy đến anh Nguyễn Đức Hiếu, ở đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo vì có phản ánh rằng đã đăng ký để nhận hỗ trợ nhiều lần nhưng chưa nhận được câu trả lời thoả đáng từ tổ trưởng tổ dân phố, UBND phường mà có tình trạng ‘đẩy trách nhiệm cho nhau’.

Ông Nhựt chia sẻ có thể các cấp chính quyền chưa có thông tin rõ ràng khiến anh Hiếu bức xúc. Hiện đối với trường hợp anh Hiếu ở nhà trọ sẽ thuộc diện nhận được hỗ trợ.

“Tôi sẽ rà lại danh sách, nếu có rồi thì sẽ sớm chi trả; còn nếu chưa thì sẽ kịp thời khảo sát ngay để đưa vào diện hỗ trợ theo hộ gia đình. Trường hợp còn khó khăn nữa thì chúng tôi sẽ cùng mạnh thường quân có các gói riêng, không để người dân thiếu ăn” – ông Nhựt trao đổi với anh Hiếu.

Đối với thái độ của tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ địa phương, ông Nhựt nhìn nhận đây là thái độ chưa phù hợp, quận sẽ rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và mong bà con chia sẻ, bỏ qua.



Bộ đội hỗ trợ quận Bình Tân trao hỗ trợ đến bà con. Ảnh: BÌNH TÂN

Thông qua chương trình livestream, người dân ở 116 Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo đã phản ánh việc ‘không thấy ai đi chợ hộ’ trong khi người dân phải ‘ai ở đâu thì ở đó’.

Về việc này, Chủ tịch UBND quận Bình Tân khẳng định khi thực hiện giãn cách xã hội, ai ở nhà đó thì chính quyền có trách nhiệm chăm lo cho người dân, trong đó có đi chợ thay. Vừa qua, quận, phường cũng đã công bố các số điện thoại đường dây nóng, đường link đăng kí cho người dân có nhu cầu hỗ trợ. Tuy nhiên trường hợp còn sơ suất thì ông sẽ cho kiểm tra lại ngay.

Ông Nhựt cũng cho biết có tình trạng do nhiều người gọi cùng một lúc nên xảy ra việc nghẽn mạng. Ông mong bà con chịu khó đợi và gọi lại.

Chủ tịch UBND quận cũng cho biết số điện thoại của ông được công khai trên mạng, người dân có thể gọi phản ánh trực tiếp nếu gặp khó khăn. “Điện thoại tôi lúc nào cũng mở, bà con cũng biết nhiều và gọi nhiều” – ông Nhựt nói.

Ngoài ra trước phản ánh vẫn còn hộ gia đình lén bán hủ tiếu mang đi, bán tạp hoá, bánh mì kẹp thịt dù nhà có F0, thì ông Nhựt khẳng định việc này không đúng quy định. “Quận sẽ kiểm tra, kiên quyết xử lý các sự việc như thế này” - ông nói.