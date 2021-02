Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo xử lý 'hung thần' karaoke tự phát

Ngày 26-2, sau phản ánh của báo chí về “hung thần” karaoke tự phát, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có công văn chỉ đạo người đứng đầu các sở ban ngành, chủ tịch UBND các quận huyện và TP Thủ Đức về việc tăng cường phòng chống vi phạm tiếng ồn.



Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết ông cũng thường xuyên nhận được tin nhắn của người dân phản ánh về tiếng ồn từ karaoke tự phát. Ảnh: TÁ LÂM

Theo đó, về giải pháp trước mắt, ông Nguyễn Thành Phong giao giám đốc Công an TP.HCM tiếp tục chỉ đạo công an TP Thủ Đức và công an các quận, huyện giao trách nhiệm cho trưởng công an xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn kịp thời, xử lý hiệu quả các vi phạm về tiếng ồn tại địa bàn quản lý.

Đồng thời, chịu trách nhiệm về mâu thuẫn, tranh chấp liên quan ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ hằng năm báo cáo chuyên đề về công tác này.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về tiếng ồn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến tiếng ồn sâu rộng đến từng người dân và cộng đồng dân cư. Đồng thời, tăng cường rà soát, kiểm tra các khu vực thường xuyên có tiếng ồn bị phản ánh để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

Ngoài ra, chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phải chịu trách nhiệm về mâu thuẫn, tranh chấp liên quan vi phạm quy định về tiếng ồn ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự tại địa bàn mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm báo cáo chuyên đề về công tác này.

Về giải pháp lâu dài, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo các ủy viên UBND TP, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với giám đốc các sở ngành khẩn trương nghiên cứu, tham mưu cho người đứng đầu chính quyền TP.HCM các giải pháp xử lý tiếng ồn, như: nhóm giải pháp về xây dựng, hoàn thiện pháp luật; nhóm giải pháp về tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật và nhóm giải pháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng giữ gìn trật tự, an toàn xã hội...

Các giải pháp này phải trình Chủ tịch UBND TP trước ngày 31-3-2021. Phó chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan được phân công chỉ đạo, định hướng các ủy viên UBND TP thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên.

Trong sáng nay, tại buổi đối thoại với chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết ông thường xuyên nhận được tin nhắn của người dân, phản ánh về tiếng ồn từ các “hung thần” karaoke tự phát.

“Người dân đi làm một ngày lao động mệt mỏi, tối còn bị tra tấn bởi karaoke tự phát là không thể chấp nhận được. Các địa phương, sở ngành cần thấy trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Phải thấy đây là vấn đề nhức nhối, chứ đừng nghĩ đây là chuyện bình thường”- ông nói và yêu cầu lãnh đạo các sở ngành và địa phương cần quyết liệt xử lý tình trạng karaoke tự phát gây khổ cho người dân.