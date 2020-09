Chủ tiệm vàng báo mất nhiều tài sản sau khi vô quán cà phê

Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang thụ lý hồ sơ vụ việc anh N.A.V trình báo để quên hơn 5 lượng vàng, một cái bóp chứa nhiều tiền và thẻ ngân hàng trong quán cà phê và đã bị mất. Hồ sơ do Công an xã Tân Thới Nhì chuyển lên.

Theo trình báo của anh V, 26 tuổi, chủ một tiệm vàng tại thị trấn Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, ngày 15-9 anh đến quận 5, TP.HCM để lấy hơn 5 lượng vàng, có trị giá gần 200 triệu đồng về kinh doanh.



Anh V cung cấp giấy tờ chứng minh có mua hàng tại quận 5, TP.HCM. Ảnh: CM

Tuy nhiên, trên đường về, anh V có ghé một quán cà phê trên QL22, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM để nghỉ chân.

“Khi ra về tôi đã quên một túi chứa hơn 5 lượng vàng 18k, vàng 610 của doanh nghiệp Kim Loan Tuấn; một cái bóp màu đen chứa khoảng 7 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ATM khác”, anh V cho biết.

Cũng theo anh V, khi đi được một đoạn, anh quay lại nhưng quán đã đóng cửa, trong chiều cùng ngày anh V đã trình báo Công an xã Tân Thới Nhì.

“Đến ngày 16-9, tôi tiếp tục đến Công an xã tân Thới Nhì và chứng kiến công an có mời nhân viên của quán lên làm việc. Công an có cho tôi xem hình ảnh camera ghi lại nhân viên quán cầm giỏ sách y đúc của tôi rời khỏi quán nhưng nhân viên này không thừa nhận hành vi lấy của tôi”, anh V nói thêm.

Hiện Công an huyện Hóc Môn đang làm rõ vụ việc trên. Bước đầu công an ghi nhận lời khai của anh V còn mâu thuẫn, chưa rõ ràng nên cần phải tiếp tục làm rõ.