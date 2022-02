Sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần (1-2), ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh đã chúc tết, lì xì khách du lịch đón xuân tại Bình Thuận; thăm và chúc tết doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam.



Phó Chủ tịch Bình Thuận chụp hình lưu niệm với du khách. Ảnh NV

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đã đến chúc tết, mừng tuổi và lì xì khách du lịch đang lưu trú và vui xuân tại Centara Mirage Muine. Hầu hết du khách cả Việt Nam và quốc tế đều rất ngạc nhiên và bất ngờ với những lời chúc tết và trao tặng phong bao lì xì theo phong tục Tết Việt của những người đứng đầu tỉnh và đại diện ngành du lịch địa phương. Theo họ, những tình cảm chân tình trên đã tô đậm thêm hình ảnh an toàn, thân thiện và hấp dẫn của du lịch Bình Thuận trong lòng du khách xa gần.

Lãnh đạo tỉnh và đại diện ngành du lịch cũng đã đến thăm, chúc tết Ban giám đốc, nhân viên Cà Ty Mũi Né Resort và Centara Mirage Muine. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh động viên, chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp nói riêng, ngành du lịch nói chung bị ảnh hưởng do đại dịch. Trong trạng thái bình thường mới, tỉnh và ngành du lịch sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch khôi phục lại hoạt động, đảm bảo an toàn và vui tươi để đón khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng, nhất là trong dịp tết cổ truyền Nhâm Dần; đồng thời, chuẩn bị mọi điều kiện về phòng, chống dịch và tổ chức các hoạt động, dịch vụ sẵn sàng đón khách quốc tế trở lại theo lộ trình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



Ông Nguyễn Minh lì xì cho du khách tại Centara Mirage Muine.

Cũng trong sáng mùng 1 tết Nhâm Dần, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hiệp hội Du lịch đã đến chúc tết và lì xì khoảng 100 khách du lịch tại Sonata Resort. Chị Hồng Thắm (TP.HCM) đang cùng gia đình du xuân Phan Thiết đã rất bất ngờ và xúc động khi đón nhận lời chúc tết và phong bao lì xì. Chị cho biết: “Gia đình tôi vẫn thường xuyên đi du lịch vào những ngày tết cổ truyền, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi được chính quyền và ngành du lịch tỉnh mừng tuổi ấm áp như vậy. Bình Thuận không chỉ xinh đẹp mà còn rất thân thiện và mến khách. Chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp tục chọn nơi đây để đón tết”.

Cùng với Sonata Resort, ngành du lịch Bình Thuận củng đã đến chúc tết Ban giám đốc và nhân viên Rock Water Bay Resort ở huyện Hàm Thuận Nam. Ghi nhận những cố gắng của resort nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp du lịch nói chung đã khắc phục khó khăn do dịch bệnh, tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện và chất lượng để đón và phục vụ khách du lịch. “Ngoài tiêu chí đảm bảo an toàn phòng chống dịch thông qua tour du lịch khép kín, chúng tôi còn xây dựng nhiều chương trình đón tết hấp dẫn để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho du khách. Từ các buổi tiệc giới thiệu văn hóa ẩm thực tết địa phương cho đến các chương trình văn nghệ, trò chơi dân gian, sân chơi ngày tết tạo sự vui tươi, nhộn nhịp trong những ngày đầu năm mới”, ông Võ Bá Hùng, Giám đóc điều hành Rock Water Bay Resort, cho biết.



Gíam đốc Sở VH-TT&DL lì xì cho du khách chọn Bình Thuận du xuân.

Du lịch Bình Thuận đã và đang khẳng định hình ảnh an toàn - thân thiện để mời gọi du khách đến sau dịch bệnh. Tính riêng trong dịp Tết Nhâm Dần, công suất phòng đã đạt từ 70 - 90%, trong đó những cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao ở thành phố Phan Thiết công suất phòng đạt từ 80 - 95% vào thời điểm trước, trong và sau tết. Mặc dù một số sự kiện văn hóa, thể thao lớn không tổ chức để phòng, chống dịch nhưng các hoạt động vui chơi, giải trí mang đậm phong vị tết do các resort, khách sạn, khu du lịch tổ chức cũng đã tạo nên sức hút lớn đối với khách du lịch.