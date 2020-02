Chuyển hướng toàn bộ cuộc gọi về dịch bệnh Corona

Ngày 1-2, trước tình trạng đường dây nóng thông tin về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (nCOV) 19003228 bị quá tải do nhu cầu quá lớn của người dân, Bộ Y tế đã có công văn đề xuất chuyển hướng toàn bộ các cuộc gọi đến hotline 19003228 sang tổng đài đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 do Viettel vận hành.

Đại diện Viettel cho hay, ngay khi có đề nghị của Bộ Y tế đơn vị này đã lên phương án triển khai nhanh trong 24h, đảm bảo có thể chính thức tiếp nhận phản ánh của người dân và giải đáp các thông tin liên quan đến dịch Corona cũng như cách thức phòng chống từ 7h ngày 2-2-2020. Toàn bộ các cuộc gọi đến tổng đài 19009095 sẽ được miễn hoàn toàn cước phí.

Trước đó, Viettel cũng miễn phí cước gọi (5000đ/phút) đến tổng đài 19003228, đồng thời hỗ trợ Bộ Y tế thiết lập hệ thống giao ban trực tuyến gồm 23 điểm cầu

Trong đó một điểm cầu trung tâm tại Bộ Y tế, 22 bệnh viện nằm trong danh sách giao ban trực tuyến nhằm ứng phó lại với dịch viêm phổi do virus Vũ Hán như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Nhi, Bệnh viên E, Bệnh viện Phổi Trung Ương, Bệnh viện chợ rẫy, Bệnh viện Nhi.

Việc giao ban chuyên môn trực tuyến công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (nCOV) gây ra của Bộ Y tế nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng trong chuyên môn khám chữa bệnh tại các cơ sở Y tế.