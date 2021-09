Sáng 20-9, Công an quận Bình Thạnh đã tổ chức lễ xuất quân tặng 2.000 phần quà đến tay người dân thuê trọ, người đang gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Công an TP.HCM – Hạt gạo nghĩa tình” do Báo Công an TP.HCM và Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (PX03) phát động.



Các túi quà chuẩn bị trao cho người dân khó khăn đang cách ly. Ảnh: NY

Buổi lễ có sự tham dự của Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn- Phó giám đốc Công an TP.HCM, Thượng tá Lê Viết Tiệp - Trưởng Phòng PX03, ông Vũ Ngọc Tuất - Bí thư Quận ủy Bình Thạnh, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an quận Bình Thạnh.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn đánh giá cao những nỗ lực Công an quận Bình Thạnh trong công tác phòng chống dịch bệnh. Ghi nhận những thành tích tốt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của Công an quận Bình Thạnh trong thời điểm dịch bệnh diễn ra phức tạp.



Công an quận Bình Thạnh chia sẻ, động viên người dân đang được cách ly. Ảnh: NY

Sau lễ xuất quân, 2.000 phần quà gồm túi an sinh, gạo được chuyển đến những hộ dân cư trong các xóm lao động nghèo xung quanh khuôn viên Vissan, phường 13, quận Bình Thạnh.

Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn cùng Trưởng phòng PX03 đã đến trao quà cho người dân đang cách ly tại những khu vực này, thăm hỏi, động viên người dân vượt qua khó khăn.



Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn trao quà cho hộ dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn phường 13, quận Bình Thạnh. Ảnh: NY

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt- Trưởng Công an quận Bình Thạnh chia sẻ đối với người dân đang thực hiện việc cách ly tại dãy nhà trọ.

Tại dãy phòng trọ thuộc khuôn viên Vissan, phường 13, quận Bình Thạnh, nhiều người dân phấn khởi khi thấy công an đến trao tặng quà.

Chị Bùi Thị S (55 tuổi, quê Quảng Nam) làm nghề mua bán ve chai, 4 tháng qua do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên công việc bị đình trệ, cuộc sống khó khăn. "Tôi cảm ơn lãnh đạo Công an TP.HCM, chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn, mong muốn chung tay với chính quyền để mau chóng đẩy lùi dịch bệnh", chị nói.