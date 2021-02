Chiều 11-2 (30 Tết), Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường dẫn đầu Đoàn công tác đã đến chúc Tết và trao thư khen lực lượng Công an Đồng Nai đã có thành tích liên tiếp triệt phá thành công hai chuyên án quan trọng.

Cụ thể, ngày 6-2, Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá thành công chuyên án 920G, liên quan đến đường dây buôn lậu, sản xuất, tiêu thụ xăng giả.

Trong chuyên án này, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ hai tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, năm sà lan tải trọng 400-1.000 tấn, sáu xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng, bốn thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu, hồ sơ, sổ sách và hàng loạt tang vật liên quan khác.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 35 người để điều tra về các hành vi buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai cũng phát hiện, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ các tỉnh phía Bắc vào Đồng Nai tiêu thụ, thu giữ 20 kg ma túy đá tổng hợp.

Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết năm 2020, các lực lượng trực thuộc liên tiếp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Từ đó, tội phạm hình sự được kéo giảm hơn 10% so với năm 2019, các loại tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, tai nạn giao thông... cũng giảm mạnh.

“Trong thời gian tới lực lượng Công an Đồng Nai quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo ứng trực 100% quân số, phối hợp tuần tra, tấn công trấn áp tội phạm, để nhân dân yên tâm đón Tết” - Đại tá Trần Tiến Đạt nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường ghi nhận những chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng công an tỉnh trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ mong muốn Công an Đồng Nai tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm tốt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, giúp cho nhân dân vui Xuân, đón Tết; đồng thời khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các nghi phạm trong hai chuyên án để xử lý theo quy định.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cũng khen thưởng đột xuất cho 13 cá nhân trong đội phá án hai chuyên án trên.

Theo TTXVN