Công an Phú Yên nêu cách xử lý 1150 vụ chuyển mục đích sử đất

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên diễn ra từ ngày 7 đến 10-12, Công an tỉnh Phú Yên đã giải trình việc tạm dừng các thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất (SDĐ) trên địa bàn thị xã Đông Hòa.

Báo cáo giải trình này được thực hiện theo yêu cầu của thường trực HĐND tỉnh Phú Yên.



Lực lượng chức năng khám xét phòng làm việc của một cán bộ tại Sở TN&MT Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại thị xã Đông Hòa, cuối tháng 8-2020 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên có công văn đề nghị UBND thị xã Đông Hòa, Sở TN&MT tạm dừng thực hiện các thủ tục đăng ký biến động quyền SDĐ đối với tám trường hợp cấp giấy chứng nhận và 1.156 trường hợp chuyển mục đích SDĐ trái quy định pháp luật.

Đầu tháng 9-2020, UBND thị xã Đông Hòa có công văn yêu cầu bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thị xã tạm dừng tiếp nhận thực hiện các thủ tục đăng ký biến động quyền SDĐ đối với các trường hợp có trong danh sách do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cung cấp.

Danh sách này được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa UBND thị xã, UBND các xã, phường của thị xã Đông Hòa để dân biết, thực hiện.



Theo thường trực HĐND tỉnh Phú Yên, nhiều người dân phản ánh việc tạm dừng đăng ký trên đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của họ theo quy định pháp luật. Mặc dù có GCN nhưng người dân không thể thế chấp, cầm cố để vay vốn ngân hàng, không thể chuyển nhượng đất đai…



Ông Lê Tấn Thảo, cựu Phó chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa, người đã ký nhiều quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật. Ảnh tư liệu

Giải trình sự việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Yên cho biết trong hai năm 2018-2019, UBND huyện Đông Hòa (nay là thị xã Đông Hòa) đã ký quyết định cấp tám GCN trái quy định pháp luật.

Các sai phạm gồm không đủ điều kiện GCN vì nguồn gốc đất do Nhà nước quản lý, không phù hợp quy hoạch SDĐ đã được phê duyệt.

Cũng trong thời gian trên, UBND thị xã Đông Hòa đã cho phép chuyển mục đích SDĐ 1.156 trường hợp từ đất trồng lúa nước, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm khác sang đất ở đô thị, đất ở nông thôn trái quy định pháp luật.

Việc chuyển mục đích SDĐ này không phù hợp quy hoạch SDĐ, không phù hợp kế hoạch SDĐ được UBND tỉnh phê duyệt.



Theo Công an tỉnh Phú Yên, để giải quyết vụ việc được thống nhất, đảm bảo đúng quy định pháp luật, các cơ quan tư pháp tỉnh Phú Yên đã thống nhất hướng giải quyết. Theo đó, đề nghị tiếp tục dừng đăng ký biến động quyền SDĐ cho đến khi tòa án xét xử có bản án hiệu lực pháp luật đối với tám trường hợp cấp GCN trái pháp luật.



Công bố lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Xáo, cựu Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Đông Hòa. Ảnh: ĐẶNG HUY

Đối với 1.156 trường hợp chuyển mục đích SDĐ trái pháp luật, ngày 30-11 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có công văn đề nghị UBND thị xã Đông Hòa, Sở TN&MT có trách nhiệm rà soát, đối chiếu quy hoạch SDĐ, kế hoạch SDĐ, các quy định pháp luật giải quyết theo hướng bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, nhà nước, đúng quy định pháp luật.

Công an Phú Yên đề nghị xử lý theo hai hướng.

Cụ thể, đối với các trường hợp chuyển mục đích SDĐ không phù hợp với quy hoạch SDĐ được phê duyệt thì bản chất đất nông nghiệp trước khi chuyển sang đất ở đã được nhà nước cấp GCN hợp pháp, đúng quy định pháp luật.

Các trường hợp này sai phạm khi chuyển mục đích sang đất ở do không phù hợp với quy hoạch SDĐ. Do đó, Công an Phú Yên đề nghị UBND thị xã Đông Hòa, Sở TN&MT tiến hành thu hồi GCN cấp sai. Sau đó, cấp lại hoặc chỉnh lý để biến động thành GCN đất nông nghiệp để người dân sử dụng hợp pháp.



Đối với các trường hợp chuyển mục đích SDĐ phù hợp với quy hoạch SDĐ được duyệt nhưng không phù hợp kế hoạch SDĐ, theo Công an Phú Yên, quá trình thực hiện chuyển mục đích SDĐ, người dân đã đóng thuế, lệ phí theo quy định.

Việc làm sai là do cán bộ, công chức nhà nước thực hiện. Do đó, Công an Phú Yên đề nghị UBND thị xã Đông Hòa, Sở TN&MT nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn bổ sung thủ tục để công nhận GCN đã cấp.