Công an TP.HCM có Trung tâm chỉ huy hiện đại nhất nước

Ngày 28-8, Đảng bộ Công an TP.HCM tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM và nhiều lãnh đạo cơ quan đơn vị khác.



Các lãnh đạo Bộ Công an tham dự đại hội. Ảnh: HT

Theo Công an TP.HCM, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến theo xu hướng phức tạp, tiềm ẩn và phát sinh nhiều nguy cơ, thách thức mới.

Công an TP.HCM đã tham mưu Thành ủy, UBND TP triển khai mười nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tội phạm; tập trung lãnh đạo thực hiện tám công tác trọng tâm…

Trong năm năm, Công an TP ghi nhận xảy ra 25.016 vụ phạm pháp hình sự; đã điều tra khám phá 17.983 vụ (đạt tỉ lệ 71,88%).



Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: NT

Đảng ủy Công an TP đã lãnh đạo triển khai 21 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy. Trong năm năm nhiệm kỳ, phạm pháp hình sự được kéo giảm 16,05%, phạm pháp năm cuối nhiệm kỳ giảm 26,35% so với đầu nhiệm kỳ.

Nhiệm kỳ này, tỉ lệ điều tra khám phá tăng 5,96% so với nhiệm kỳ trước, tăng 8,7% so với đầu nhiệm kỳ; đã triệt phá 10.811 băng, nhóm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, bắt 47.655 người; khám phá 518 chuyên án, bắt 3.261 người.



Lãnh đạo UBND tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Công an TP.HCM. Ảnh: NT

Công an TP.HCM cũng đã triệt phá 298 băng, nhóm, bắt 1.273 người liên quan đến mại dâm; triệt phá 1.562 ổ cờ bạc và bắt 8.770 người.

Trong nhiệm kỳ, Công an TP.HCM đổi mới công tác nắm tình hình, phương thức đấu tranh với tội phạm về ma túy, triệt phá 621 vụ/1.988 người vận chuyển, mua bán, tàng trữ ma túy liên tỉnh và xuyên quốc gia; một vụ/15 người sản xuất trái phép chất ma túy với quy mô công nghiệp…

Qua đó, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy được kéo giảm 6,69% so với nhiệm kỳ trước.



Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại đại hội. Ảnh: NT

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, Công an TP.HCM đã thu giữ 409 vũ khí quân dụng, thể thao, bốn kg thuốc nổ, 105 kg vật liệu nổ, nhiều công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm các loại… (tăng 115,26 %).



Trong năm năm, hai cá nhân thuộc Công an TP.HCM được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; có bốn cán bộ chiến sĩ hy sinh, 257 cán bộ chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Công an TP.HCM đã chủ động xây dựng đề án Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công tác Công an, dự án xây dựng Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP.HCM hiện đại, hiện cơ bản đã hoàn thành.

Công an TP.HCM cũng là đơn vị đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác công an và là địa phương đầu tiên xây dựng được Trung tâm chỉ huy hiện đại nhất cả nước hiện nay.