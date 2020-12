Công an Trà Vinh ra quân trấn áp tội phạm

Chiều 15-12, Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo đó, kế hoạch ra quân đợt cao điểm bắt đầu từ 15-12-2020 đến hết 28-02-2021, với một số nội dung như chủ động nắm chắc, giải quyết tốt các vấn đề ANTT không để hình thành “điểm nóng”.

Cùng đó là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, nhất là bảo đảm an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các hoạt động vui Xuân, đón Tết của nhân dân.

Một số nhiệm vụ trong tâm thực hiện trong đợt ra quân lần này là kéo giảm phạm pháp hình sự, triệt xóa ít nhất 150 điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội; kiểm tra 100% cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng hoàn thành cấp 5.000 thẻ Căn cước công dân; phấn đấu giảm tai nạn giao thông, sự cố cháy, nổ; thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19…



Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: CA

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đề nghị Công an các đơn vị tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, huy động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm.

Công an cũng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp với các lực lượng liên ngành tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông… tạo khí thế bước đầu, răn đe, làm cho các đối tượng “chùn bước” từ bỏ ý định hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.



Các lực lượng tiến hành ra quân, diễu hành. Ảnh: CA



Một trong những mục tiêu trọng tâm trong đợt ra quân là kéo giảm tai nạn giao thông. Ảnh: CA

Sau lễ các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh đã ra quân diễu hành trên nhiều tuyến đường trung tâm TP Trà Vinh.