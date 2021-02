Ngày 19-2, Bộ Công an Việt Nam tổ chức lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do ông Triệu Khắc Chí, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.



Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước, nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Hội nghị là dịp để Bộ Công an hai nước đánh giá kết quả triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ từ Hội nghị lần thứ 6 tại Bắc Kinh, Trung Quốc (tháng 10-2018) đến nay, đề ra các biện pháp thúc đẩy hợp tác đến năm 2022.

Trong hơn hai năm qua, lực lượng công an hai nước đã tích cực phối hợp có hiệu quả trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế; phối hợp truy bắt đối tượng truy nã; quản lý xuất, nhập cảnh, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước, nhất là khu vực biên giới hai nước.

Cụ thể, lực lượng chức năng hai nước đã phối hợp đấu tranh có hiệu quả các chuyên án ma túy ngay từ khu vực biên giới, cửa khẩu. Từ năm 2018 đến nay, đã phối hợp mở 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, đặc biệt là phối hợp đấu tranh chuyên án sản xuất ma túy xuyên quốc gia, đồng thời hoàn thiện cơ chế phối hợp điều tra chung các vụ án ma túy.

Đặc biệt, trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ Bộ Công an Trung Quốc xác minh nhiều vụ tội phạm sử dụng công nghệ cao (đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc) hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; bắt giữ, bàn giao đối tượng cho Bộ Công an Trung Quốc xử lý.

Các lực lượng chức năng của hai Bộ đã phối hợp xác minh các vụ việc mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc, giải cứu nạn nhân Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc. Từ năm 2018 đến nay, công tác phối hợp bắt và bàn giao đối tượng truy nã được hai Bộ phối hợp đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Công an hai nước đã ký kết và trao Biên bản Hội nghị, thống nhất các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác bảo đảm an ninh nội địa ở mỗi nước; phát huy hiệu quả thực chất về hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới, tập trung triển khai các cao điểm chung đấu tranh, trấn áp tội phạm xuyên quốc gia. Nhất là phối hợp tổ chức Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ 8 giữa Bộ Công an hai nước tại Trung Quốc năm 2022…