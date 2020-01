Công ty xử lý nước thải nhưng xả thải trộm

Ngày 2-1, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an thực nghiệm điều tra nhà máy xử lý nước thải thuộc Công ty cổ phần Hưng Thịnh ở Khu công nghiệp Đồng An 1 (thị xã Thuận An, Bình Dương) xả trộm nước thải ra môi trường. Đại diện C05 cho biết sẽ khai quật toàn bộ ống xả thải ngầm của nhà máy được chôn sâu dưới lòng đất gần 5 m.



Trước đó, từ nguồn tin tố giác của người dân, lãnh đạo C05 giao cho các trinh sát Phòng 3 thu thập được chứng cứ.

Do đường ống xả trộm đi ngầm dưới lòng đất, lại sát cổng bảo vệ trực 24/24 giờ nên việc thu thập chứng cứ rất khó khăn. Ngoài ra, từ kênh vào đến nhà máy khoảng 2 km, toàn bộ ống xả được đi ngầm nhưng bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, chiều 31-12-2019, các tổ công tác ập vào bắt quả tang lúc công nhân vừa mở van ống xả.



Ống xả trộm nằm sâu dưới lòng đất gần 5 m. Ảnh: HN



Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư Hưng Thịnh đến kiểm tra và chứng kiến ống xả nằm sâu dưới lòng đất với tổ công tác C05. (Ảnh do công an cung cấp)

Lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Hưng Thịnh được mời đến chứng kiến và đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo thông tin từ tổ công tác C05, Công ty cổ phần Đầu tư Hưng Thịnh ký hợp đồng xử lý cho 99 công ty trong Khu công nghiệp Đồng An 1 nhưng do việc xử lý tốn kém nên đã xả trộm.

Để qua mặt hệ thống quan trắc tự động gắn camera giám sát 24/24 giờ truyền tải dữ liệu về Sở TN&MT tỉnh Bình Dương, đường ống ngầm được lắp đặt sâu dưới lòng đất gần 5 m, đấu nối từ bể thu gom đầu vào nước thải của Khu công nghiệp Đồng An, sau đó chảy ra cống xả nước thải đã qua xử lý xả ra kênh chảy ra sông Sài Gòn.

Bước đầu xác định số nước thải tiếp nhận và xử lý ở nhà máy này là 1.000 m3/ngày đêm. Khi kiểm tra mẫu nước chưa qua xử lý với mẫu nước chảy ở kênh, cơ quan công an xác định cùng chung một mẫu.

Theo đại diện tổ công tác C05, hành vi xả thải nước thải chưa qua xử lý của nhà máy này được đánh giá là rất nghiêm trọng. Cơ quan công an sẽ khai quật đường ống ngầm của nhà máy để xử lý nghiêm theo pháp luật.