Tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP Cần Thơ sáng 26-8, Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Xuân Hải báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 2 của HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.



Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Nguyễn Xuân Hải trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 2 tại kỳ họp ngày 26-8. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, về ý kiến chung, đa số cử tri đồng tình với những kết quả TP đã đạt được trong sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp sáu tháng cuối năm 2021.

Tuy nhiên, cử tri kiến nghị TP tiếp tục quan tâm, sớm đề ra các giải pháp để giải quyết các vấn đề như tăng tỉ lệ người dân được tiêm vaccine phòng COVID-19; sớm thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn TP; công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; bình ổn giá thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu trong tình hình dịch bệnh COVID-19...

Cụ thể, cử tri các quận, huyện kiến nghị TP có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn để sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh giảm thiểu những tác hại của dịch bệnh.

TP cũng cần có biện pháp thu mua, tìm đầu ra cho nông sản của người nông dân và bình ổn giá của các loại mặt hàng thiết yếu, vật tư nông nghiệp để giúp người dân bớt khó khăn trong tình hình dịch bệnh.

Về lao động, thương binh, xã hội, cử tri quận Cái Răng phản ánh, hiện nay người dân sử dụng ứng dụng bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động (VssID) còn gặp nhiều khó khăn (một số người không có điện thoại thông minh, không biết sử dụng…), kiến nghị ngành Bảo hiểm xã hội TP có giải pháp hướng dẫn, tháo gỡ vấn đề này.

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị TP sớm thực hiện việc hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68.

Về quy hoạch đô thị, cử tri các quận, huyện đề nghị TP rà soát, điều chỉnh, thu hồi chủ trương đầu tư hoặc hủy bỏ đối với các đồ án quy hoạch, dự án chậm triển khai hoặc triển khai nhưng chậm tiến độ. Đồng thời TP phải có thông báo cụ thể kết quả cho người dân biết để người dân chủ động trong việc sửa chữa, xây dựng nhà ở và sản xuất nông nghiệp.

Cử tri quận Ninh Kiều đề nghị ngành chức năng của TP thông tin cho cử tri biết thời gian thực hiện các dự án, như dự án khu tái định cư An Bình giai đoạn 2, dự án kè hai bên Rạch Đầu Sấu, dự án mở rộng đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Km00 - Km07), dự án xây dựng các cây cầu vượt tại các nút giao trên địa bàn quận Ninh Kiều, việc di dời Chợ Tân An và chợ An Lạc…