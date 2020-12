Cục CSGT: Sẽ thống kê tai nạn giao thông theo cách mới

Ngày 14-12, Cục CSGT cho biết Bộ Công an đang xây dựng dự thảo thông tư quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông (TNGT) nhằm thay thế Thông tư 58/2009 cũng do bộ này ban hành.



Theo Cục CSGT, dự thảo đưa ra nhiều điểm mới trong việc thống kê TNGT, theo hướng phù hợp với quy định của một số nước trong khu vực và trên thế giới, cũng như khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).



Cục CSGT cho biết sẽ có nhiều điểm mới trong cách thống kê số vụ tai nạn giao thông. Ảnh minh họa

Thông tư số 58/2009 hiện nay chỉ quy định về lĩnh vực đường bộ, còn dự thảo thông tư mới quy định chỉ tiêu thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu về TNGT trên cả ba lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Thông tư mới xác định khoảng thời gian người bị thương do vụ TNGT gây ra, sau đó bị chết trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra vụ TNGT.

Cục CSGT khẳng định quy định này hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới và thông báo của Liên Hiệp Quốc hiện đã có 175 quốc gia trên thế giới áp dụng.

“Bộ Y tế cũng đã đồng ý với cách tính người chết do TNGT như Bộ Công an dự thảo trong thông tư” – Cục CSGT thông tin.

Trong dự thảo, Bộ Công an phân loại TNGT theo hậu quả thiệt hại về người và tài sản nhưng theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên tính mạng con người là hàng đầu sau đó mới đến tài sản. TNGT sẽ gồm 6 mức, tương ứng với số người bị chết hoặc bị thương.

“Cách phân loại TNGT này sẽ bao quát tất cả các vụ TNGT đã xảy ra, thuận lợi cho công tác thống kê, tổng hợp về TNGT” – Cục CSGT nêu quan điểm.

Một điểm mới rất đáng chú ý khác, dự thảo bổ sung thêm nhóm chỉ tiêu về hệ số an toàn giao thông đường bộ, tính theo số vụ TNGT trên 100.000 người dân và 10.000 phương tiện.

Giải thích điểm này, Cục CSGT cho biết hiện nay việc so sánh mới chỉ đơn thuần về số vụ TNGT, số người chết/bị thương giữa khoảng thời gian sau so với khoảng thời gian trước liền kề hoặc so với khoảng thời gian cùng kỳ.

Còn với quy định mới, hệ số an toàn giao thông sẽ phản ánh mức độ an toàn giao thông trong mối liên hệ với quy mô dân số và phương tiện giao thông, có thể dùng để so sánh giữa các tỉnh thành phố, giữa các quốc gia.

Tính từ năm 2016 đến 2020, số ô tô đăng ký tại cơ quan công an đã tăng 1.720.866 xe (+ 58,69%), mô tô tăng 24.300.469 xe (+50,88%), dân số cũng tăng 3.243.162 người (94.444.200/97.687.362).

Do vậy, hình thức so sánh theo hệ số an toàn này sát hơn với thực tiễn tình hình TTATGT ở nước ta và phù hợp với khuyến nghị của WHO, cũng như được 175 quốc gia trên thế giới đang áp dụng.