Chiều 29-9, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Cục Ngoại tuyến và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Ngoại tuyến. Ảnh: BCA

Diễn văn tại lễ kỷ niệm cho thấy quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Ngoại tuyến đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả chung của lực lượng Công an nhân dân giữ vững ổn định chính trị; tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Đơn vị đã hai lần được Bác Hồ, Bác Tôn tặng lẵng hoa; một Huân chương Lao động hạng Ba; hai Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; nhiều Huân chương Chiến công các hạng; một Cờ Chính phủ, 14 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ nước nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Cục Ngoại tuyến; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Thiếu tướng Đoàn Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Ngoại tuyến.

Ngoài ra, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Thủ tướng tặng một tập thể thuộc Cục Ngoại tuyến.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Ngoại tuyến CAND đã không ngừng nỗ lực phấn đấu công tác, chiến đấu và hy sinh trong suốt 60 năm qua.

Thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Cục Ngoại tuyến tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng Đảng bộ Cục Ngoại tuyến và xây dựng lực lượng Ngoại tuyến CAND thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và nghiệp vụ chuyên môn.

Cùng với đó, lực lượng cần tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân; hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính…

Chủ tịch nước nhấn mạnh lực lượng Ngoại tuyến là “binh chủng nghiệp vụ đặc biệt”, “đặc thù” của ngành Công an, các cán bộ, chiến sỹ lực lượng Ngoại tuyến thường xuyên phải công tác, chiến đấu trong điều kiện hết sức khó khăn, vất vả, nguy hiểm.

Vì vậy, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thủ trưởng Công an các cấp cần quan tâm hơn nữa điều kiện, phương tiện công tác, chiến đấu, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho cán bộ trinh sát Ngoại tuyến; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và có chính sách đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ, chiến sỹ Ngoại tuyến và thân nhân, gia đình…