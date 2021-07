Ngày 12-7, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.



Buổi lễ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và phát biểu chỉ đạo.



Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương lên Cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng An ninh nhân dân. Ảnh: Bộ Công an

Theo diễn văn, trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, lực lượng An ninh nhân dân đã lập nhiều chiến công và thành tích to lớn; tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu…

Với những công lao đó, lực lượng An ninh nhân dân đã được Đảng, Nhà nước trao tặng bốn Huân chương Sao Vàng, 39 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 32 tập thể, 28 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng An ninh nhân dân đã đạt được.

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của lực lượng An ninh nhân dân là rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang. Đảng, Nhà nước và Nhân dân mong muốn và tin tưởng rằng thời gian tới, lực lượng An ninh nhân dân sẽ lập thêm nhiều chiến công, xây dựng lực lượng không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Do vậy, lực lượng An ninh nhân dân phải luôn giữ vững nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý của Chính phủ; “chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình”; nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra là giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, lực lượng phải làm thật tốt công tác nắm tình hình; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; tiếp tục tham gia sâu rộng, có hiệu quả vào các cơ chế hợp tác an ninh khu vực và toàn cầu...

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Tô Lâm đã thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể lực lượng An ninh nhân dân trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu và quán triệt thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước.

Trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất Tại buổi kỷ niệm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gắn Huân chương lên lá Cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng lực lượng An ninh nhân dân. Cùng với đó, Chủ tịch nước cũng trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Trung tướng Nguyễn Khắc Khanh (Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, nguyên Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ). Trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Trung tướng Lương Tam Quang (Thứ trưởng Bộ Công an), ông Vũ Chiến Thắng (Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh) và Trung tướng Đặng Ngọc Tuyến (Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ).