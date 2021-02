Cục trưởng CSGT: Giảm tối đa cán bộ ra đường làm nhiệm vụ

Ngày 21-2, lực lượng CSGT Việt Nam tròn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1946-2021). Suốt chặng đường ấy, từng cán bộ, chiến sĩ CSGT luôn khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội.



Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung (thứ hai từ trái qua) kiểm tra công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng CSGT trong đợt thiên tai vừa qua. Ảnh: MINH HẢI

Lần đầu tiên trong 10 năm, dưới 7.000 người chết vì tai nạn

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT, cho biết ngày 21-2-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 23 hợp nhất các Sở Cảnh sát và Liêm phóng toàn quốc thành Việt Nam Công an vụ, gồm ba cấp: Nha Công an Việt Nam, Sở Công an kỳ và Ty Công an tỉnh.

Ở các Sở Công an kỳ, Ty Công an tỉnh có Phòng và Ban trật tự làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự công cộng, kiểm soát giấy tờ... Đây là mốc rất quan trọng đánh dấu sự ra đời của lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) thuộc lực lượng CAND. Vì thế, ngày 21-2 hằng năm được lấy là ngày truyền thống của lực lượng CSGT.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, từ những ngày đầu Cách mạng tháng Tám rồi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ hay thời kỳ đổi mới…, lực lượng CSGT luôn chứng tỏ là nòng cốt trong công tác bảo TTATGT, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Điển hình, năm 2020, lực lượng CSGT vừa triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa tham gia cứu nạn, cứu hộ khắc phục hậu quả thiên tại tại nhiều địa phương. Lực lượng cũng chủ động, tích cực tham mưu với Bộ Công an, trực tiếp triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực của mình.

Trong năm, toàn quốc xảy ra 14.977 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.857 người, bị thương 11.161 người, giảm sâu cả ba tiêu chí. Đây là năm đầu tiên trong 10 năm qua, số người chết vì tai nạn giao thông dưới 7.000 người; ùn tắc giao thông được kiềm chế, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt được nhiều kết quả...

Đặc biệt, lực lượng có hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ nêu gương “người tốt, việc tốt”; có những cán bộ đã anh dũng hy sinh, hàng chục CSGT bị thương, nhiều người mưu trí, dũng cảm và kiên quyết khi trấn áp tội phạm.

Với những thành tích xuất sắc trong 75 năm, toàn lực lượng CSGT có 16 tập thể, 12 cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, 53 Huân chương chiến công và hàng nghìn huân, huy chương khác.

Riêng Cục CSGT vinh dự tám lần được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương. Năm 2019 và 2020, Thủ tướng Chính phủ hai lần có thư khen vì thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm TTATGT.



Lực lượng CSGT ra quân thực hiện đợt cao điểm xử lý vi phạm về TTATGT. Ảnh: TUYẾN PHAN

“Chống tiêu cực, chống bao che, dung túng”

Năm 2021, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung cho hay lực lượng CSGT nghiêm túc quán triệt, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác Công an và triển khai phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, với chín nội dung chính.

Trong đó, lực lượng sẽ xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cao điểm, chuyên đề bảo đảm TTATGT, trấn áp tội phạm trên các tuyến giao thông; tổ chức triển khai phương án dẫn đoàn phục vụ các hội nghị, sự kiện quan trọng, trọng tâm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Đặc biệt, Cục trưởng Cục CSGT nhấn mạnh vấn đề cải cách hành chính trong công tác bảo đảm TTATGT, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng CSGT như xây dựng hệ thống giám sát, hoàn thiện, liên thông các hệ thống cơ sở dữ liệu về TTATGT; hoàn thiện các trung tâm chỉ huy giao thông ở Trung ương và địa phương…

Mục tiêu nhằm giảm đến mức thấp nhất lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường cao tốc, đường quốc lộ; nâng cao hiệu quả phối hợp, kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về TTATGT nói chung và xử lý vi phạm nói riêng.

Một vấn đề quan trọng khác cũng được Cục trưởng CSGT đề cập, đó là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, với phương châm "ba xây, ba chống".

“Ba xây” là xây dựng tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; xây dựng đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy; xây dựng quan điểm quần chúng Nhân dân đúng mực.

“Ba chống” là chống tiêu cực, chống bao che, dung túng cho chủ phương tiện và người vi phạm; chống hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu Nhân dân; chống vô ý thức tổ chức kỷ luật, vi phạm quy chế, quy trình công tác, lối sống buông thả, thực dụng, tác phong không đúng mực và lười học tập.