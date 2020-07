Số liệu thống kê, báo cáo cho thấy trong năm 2019, các cấp chính quyền tại Đà Nẵng có 11.183 cuộc họp.

Tổng thời gian dành cho việc tổ chức họp là 180.000 giờ, tương ứng 22.500 ngày làm việc.



Một cuộc họp thường kỳ của UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Đây là con số vừa được Ban Pháp chế - HĐND TP Đà Nẵng nêu ra trong báo cáo thẩm tra gửi kỳ họp thứ 15, HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa khai mạc sáng 6-7.

Từ con số trên, Ban Pháp chế nhận định: Tình trạng hội họp tuy có giảm nhưng chưa đáng kể.

Cũng theo báo cáo, tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một bộ phận cán bộ chưa nghiêm. Một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa thực hiện quyết liệt các nội dung công việc do lãnh đạo TP Đà Nẵng giao.

Nhiều nhiệm vụ được giao quá hạn nhưng chưa hoàn thành. Đáng kể là Sở TN&MT có 86 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành (tỉ lệ 14,63%), Sở Y tế có 20 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành (tỉ lệ 14,60%)…

“Việc giải quyết hồ sơ của công dân, tổ chức trễ hạn còn nhiều nhưng thực hiện văn hóa xin lỗi chưa thật sự nghiêm túc, đầy đủ” - Ban Pháp chế nhấn mạnh.

Qua khảo sát, tỉ lệ công dân, tổ chức không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức, do thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức, do phải đi lại nhiều lần, thời gian trả không đúng quy định còn tương đối cao.

Trong đó, lý do không hài lòng do phải tốn chi phí không chính thức tại Cục thuế TP chiếm 33,33%, Sở Y tế chiếm 1,41%. 100% công dân được khảo sát không hài lòng về thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức tại bộ phận tiếp nhận của Sở Công Thương.

Từ thực trạng trên, Ban Pháp chế đề nghị UBND TP siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân, tổ chức thiếu tích cực, để chậm trễ, tồn đọng nhiệm vụ công việc được giao, công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

UBND TP Đà Nẵng cần cải tiến chế độ hội họp, tăng cường tổ chức họp trực tuyến, sớm ban hành Đề án họp trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, nguồn lực.

“Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm văn hóa xin lỗi, phê bình, không xem xét các danh hiệu thi đua, đề bạt, bổ nhiệm trong năm, xem xét điều chuyển vị trí công tác” - Ban Pháp chế đề nghị.

Giám đốc sở than phiền vì họp quá nhiều Cách đây hai năm, PLO từng thông tin về việc ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH&TT Đà Nẵng than phiền trong một cuộc họp thường kỳ của UBND TP là phải họp quá nhiều. “Tôi thấy lịch làm việc của chúng ta cứ trong một tuần họp bất cứ lúc nào. Ngoài chương trình thường xuyên thì tôi thấy còn rất nhiều cái đột xuất mà hiện nay tôi có trao đổi với một số lãnh đạo quận, huyện cũng như các sở thì thấy là chúng tôi rất bị động” – ông Hùng nói. Lúc đó, ông Hùng đề nghị UBND TP không nên tổ chức cái gì cũng triệu tập quận, huyện hay sở, ngành. Bởi vì quận, huyện cũng là cấp chính quyền, cũng có những hoạt động cần hội ý của lãnh đạo, của tập thể. “Mà tôi thấy là trong tuần ngoài kế hoạch thường xuyên thì cứ vài ngày lại họp đột xuất. Nên cái gì mà cần hội ý lãnh đạo dưới các sở ngành, các địa phương lại gặp nhiều khó khăn (vì lãnh đạo bận đi họp - PV)” - ông Hùng cho hay.