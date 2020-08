Đại tá Đinh Văn Nơi tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Công an An Giang

Ngày 14-8, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.



Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng các đại biểu bỏ phiếu bầu tại đại hội. Ảnh: HD

Theo báo cáo, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang đã lãnh đạo các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng bộ cấp trên.

Đảng bộ Công an tỉnh cũng đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện các chủ trương, giải pháp, kịp thời xử lý các yếu tố gây mất ổn định chính trị; ngăn chặn, kiềm chế và làm giảm tội phạm hình sự, kéo giảm số vụ tai nạn giao thông. Chất lượng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự được nâng cao.

Các phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế với Công an tỉnh Kandal và Tà keo (Vương quốc Campuchia) ngày càng được tăng cường.



Lãnh đạo tỉnh An Giang, các đại biểu và Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: HD

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa mới.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI.



Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2020-2025, phải thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ Tổ quốc và bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, trước mắt là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và các sự kiện trong năm 2020.

Bà Ánh Xuân cũng đề nghị Công an tỉnh An Giang tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với Quân sự, Bộ đội Biên phòng, các cấp chính quyền, các ban, ngành trong xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân; làm tốt công tác dân vận, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự…