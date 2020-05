Đang say sưa đá gà ăn tiền, công an ập vào

Ngày 19-5, Cơ quan CSĐT công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Hạnh (30 tuổi, trú tại Sào Nam, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu) và Nguyễn Trung Hậu (44 tuổi, trú xóm Đại Thành, xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu) về tội đánh bạc.



Công an triệt phá nhóm "đá gà ăn tiền" tại nhà Nguyễn Văn Hạnh. Ảnh: Đ.L

Công an huyện Diễn Châu cũng đã xử phạt vi phạm hành chính 13 người tham gia đánh bạc.

Trước đó, công an đã theo dõi một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc bằng hình thức “đá gà” ăn tiền. Nhóm này thường lựa chọn khu vực vắng vẻ để dễ cảnh giới và có thể tẩu thoát khi bị vây bắt. Tại mỗi điểm, nhóm này tổ chức đá gà một lần, sau đó lại đi đến điểm mới và thuê người cảnh giới từ xa.

Trước tình hình trên, Công an huyện Diễn Châu đã cử lực lượng gồm 30 cán bộ, chiến sĩ chia làm hai mũi vào cuộc, bắt quả tang nhóm 27 người đang say sưa đá gà ăn tiền trong sân nhà gia đình Phạm Văn Hạnh. Tại hiện trường, Công an huyện Diễn Châu thu giữ 5 con gà đá, 29 xe mô tô, 33 điện thoại di động và hơn 70 triệu tiền mặt.

Hiện Công an huyện Diễn Châu đang tiếp tục điều tra.