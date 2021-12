Ngày 3-12, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Gíam đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã ký thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký của 7 sĩ quan công an được điều động và bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ.



Thượng tá Trần Đăng An, Phó Công an Hàm Thuận Nam nhận hoa chúc mừng.

Theo đó, Gíam đốc Công an Bình Thuận điều động Thượng tá Trịnh Đức Hải (53 tuổi), Phó Công an TP Phan Thiết giữ chức vụ Phó phòng Tổ chức cán bộ Công an Bình Thuận.

Điều động và bổ nhiệm Trung tá Phạm Văn Danh (42 tuổi), Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Tánh Linh giữ chức vụ Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Bình Thuận.

Điều động Thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh (53 tuổi), Phó Công an huyện Hàm Tân giữ chức vụ Phó Công an TP Phan Thiết.

Điều động Thượng tá Nguyễn Văn Thành (54 tuổi), Phó Công an huyện Tánh Linh giữ chức vụ Phó Công an huyện Hàm Tân.

Điều động Thượng tá Trần Đăng An (55 tuổi), Phó Công an huyện Hàm Tân giữ chức Phó Công an huyện Hàm Thuận Nam.

Điều động Trung tá Nguyễn Thanh Hoàng (43 tuổi), Đội trưởng Đội chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Đức Linh, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an Bình Thuận giữ chức vụ Phó Công an huyện Tánh Linh.

Bổ nhiệm Thiếu tá Nguyễn Thanh Hải (38 tuổi), Đội trưởng Đội An Ninh, Công an huyện Phú Qúy giữ chức Phó Công an huyện Phú Qúy.