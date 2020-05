Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí mới ở Công an Bình Thuận

Sáng 14-5, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.



Lễ công bố của bộ trưởng Bộ Công an.

Cụ thể, bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành quyết định điều động:

Thượng tá Nguyễn Đức Hiện, Trưởng phòng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng phòng Phòng An ninh đối nội.

Đại tá Trần Đình Thiện, Trưởng Công an huyện Hàm Tân, đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an huyện Tuy Phong, đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng Công an TP Phan Thiết.

Đại tá Trương Văn Giáo, Trưởng Công an huyện Phú Quý, đến nhận công tác và giữ chức vụ chánh Thanh tra công an tỉnh.

Đại tá Võ Văn Hiệp, Trưởng Công an huyện Đức Linh, đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng phòng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh.

Thượng tá Nguyễn Xuân Huy, Phó Chánh Thanh tra công an tỉnh, đến nhận công tác tại Phòng Công tác đảng và công tác chính trị để giữ chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại tá Nguyễn Văn Loan, Trưởng Công an huyện Tánh Linh, đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.



Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định bổ nhiệm:

Trung tá Đặng Ái Ly, Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, giữ chức vụ trưởng phòng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị.

Thượng tá Ung Chiêu Thành, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng Công an huyện Đức Linh.

Thượng tá Nguyễn Quang Hương, Phó Trưởng phòng Phòng An ninh đối nội, đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng Công an huyện Hàm Tân.

Thượng tá Văn Thị Thanh Hải, Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng phòng Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Lê Anh Trọng, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng Công an huyện Tuy Phong.

Thượng tá Trần Văn Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, đến nhận công tác và giữ chức vụ trưởng Công an huyện Tánh Linh.

Phát biểu tại lễ công bố, Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc công an tỉnh, đã chúc mừng các cá nhân đã được bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm lần này.

Đại tá Trần Văn Toản cũng yêu cầu 13 sĩ quan khi về nhận công tác tại đơn vị mới cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ mới. Đồng thời, quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng.

Giám đốc công an tỉnh cũng cho biết việc điều động cán bộ nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ huy, xây dựng lực lượng Công an Bình Thuận trong sạch, vững mạnh, đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế các loại tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo ông, xây dựng đội ngũ cán bộ công an xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước mắt cũng như lâu dài, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo, chủ trương của Trung ương Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy về chiến lược cán bộ. Công tác đánh giá, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ theo phương châm "từ việc chọn người”, coi trọng cả "Đức" và "Tài”, trong đó lấy "Đức” làm gốc; bố trí cán bộ phải phù hợp với năng lực, sở trường và chuyên môn nghiệp vụ.



Đại tá Trần Văn Toản tặng hoa chúc mừng các nhân sự mới.

Trước đó, giám đốc Công an Bình Thuận cũng ký các quyết định bổ nhiệm, điều động:

Trung tá Trịnh Sơn Hùng, Đội trưởng Đội khám nghiệm hiện trường Phòng Kỹ thuật hình sự, giữ chức vụ phó Phòng Kỹ thuật hình sự.

Thiếu tá Đinh Xuân Hiếu, Đội trưởng Đội giám định Phòng Kỹ thuật hình sự, giữ chức vụ phó Phòng Kỹ thuật hình sự.

Trung tá Bá Xuân Nên, Trưởng Công an thị trấn Phan Rí Cửa, giữ chức phó Công an huyện Tuy Phong.

Trung tá Trịnh Văn Tú, Đội trưởng Đội An ninh Công an thị xã La Gi, giữ chức phó Công an thị xã La Gi.

Trung tá Trần Lưu Phương, Trạm trưởng Trạm CSGT Hàm Tân, giữ chức phó Phòng CSGT Công an Bình Thuận.

Trung tá Hà Văn Hiền, Đội trưởng Đội tổng hợp, giữ chức phó Công an huyện Hàm Thuận Nam.

Thượng tá Võ Văn Minh giữ chức vụ phó Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Thượng tá Võ Đức Thành giữ chức phó Phòng An ninh chính trị nội bộ và Trung tá Phạm Đức Bình giữ chức phó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.

Trung tá Phạm Văn Yến giữ chức vụ phó giám thị Trại giam công an tỉnh; Trung tá Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ phó Phòng An ninh đối nội.