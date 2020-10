Đủ điều kiện bỏ sổ hộ khẩu từ 1-7-2021

Đăng ký thường trú: Diện tích nhà ở tối thiểu 8 m2 sàn/người Liên quan đến điều kiện đăng ký thường trú, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho hay nhiều ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo luật là cần quy định mức diện tích bình quân về chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ làm điều kiện đăng ký thường trú. Tuy nhiên, một số ý kiến băn khoăn bởi việc giao HĐND cấp tỉnh quyết định mức diện tích bình quân về chỗ ở có thể sẽ tạo ra sự phân biệt đối xử trong thực hiện quyền cư trú của người dân giữa các địa phương. Do còn ý kiến khác nhau, dự thảo thể hiện theo hai phương án. Phương án 1: Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do HĐND cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 8 m2 sàn/người. Phương án 2: Đã đăng ký tạm trú trong cùng phạm vi tỉnh, TP trực thuộc trung ương từ một năm trở lên. Thể hiện sự đồng tình với phương án 1, ĐBQH Nguyễn Thị Lan (TP Hà Nội) cho rằng diện tích nhà ở tối thiểu 8 m2 sàn/người là chỉ tiêu được xác định cần hoàn thành trong năm 2020 (được nêu trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030). Mức diện tích này cũng nhằm đảm bảo được điều kiện sống và phù hợp với điều kiện của đa số các tỉnh, TP trực thuộc trung ương. Ngoài ra, việc QH trao quyền cho HĐND cấp tỉnh, cơ quan quyền lực cao nhất của địa phương, quy định về điều kiện và diện tích nhà ở tối thiểu trong đăng ký thường trú cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương là “điều hợp lý”. Trong khi đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phạm Trí Thức đề nghị cân nhắc phương án 1. Ông Thức cho rằng quy định này không bảo đảm tính bình đẳng về quyền con người, quyền công dân ngay trong điều luật này (giữa quy định về trường hợp là người sở hữu nhà và người về ở cùng với chủ hộ là người thân và đối với những người cho thuê, cho mượn, ở nhờ). Mặt khác, theo ông Thức, “mức sàn mỗi đầu người không thấp hơn 8 m2” là chiến lược và là mục tiêu hướng tới. “Thực tiễn đã được thực hiện hay chưa thì chúng ta cũng chưa có tổng kết” - ông Thức nói và dẫn chứng ở quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội), mức trung bình ở những khu phố cổ có nơi không đến 4 m2/người. Đáng chú ý, HĐND TP Hà Nội quy định theo Luật Thủ đô phải bảo đảm 15 m2/người mới được đăng ký thường trú nhưng trên thực tế cũng không cản trở được việc người dân về Hà Nội cư trú theo dạng tạm trú. Ông Thức dẫn chứng quận Hoàng Mai từ khi có Luật Thủ đô cho đến khi Ủy ban Pháp luật tiến hành giám sát không có trường hợp nào đăng ký thường trú theo Luật Thủ đô. “Những rào cản chúng ta đưa ra về mặt kỹ thuật cũng không đạt được, rõ ràng điều này cũng cần phải cân nhắc” - ông Thức nói. Ông Thức cho rằng phải cân nhắc việc giao thẩm quyền quyết định vấn đề này về cho HĐND cấp tỉnh. “Bởi vì HĐND ở 63 tỉnh, TP khác nhau, quy định khác nhau sẽ không bảo đảm tính thống nhất của pháp chế. Sự quy định khác nhau đó cũng không bảo đảm bình đẳng trong quyền cư trú của công dân” - ông Thức nhấn mạnh.