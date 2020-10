Đường vào Rào Trăng 3 thông, đang tổng lực tìm người mất tích

Sáng 24-10, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy và ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có mặt tại hiện trường sạt lở khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn 13 công nhân vẫn còn mất tích từ nhiều ngày qua.



Mũi đường thủy tiếp tục huy động lực lượng vào Rào Trăng 3.

Trong sáng nay, ở mũi đường bộ, lực lượng chức năng đưa nhiều xe múc, xe ủi, xe ben vào thủy điện Rào Trăng 3 để đẩy nhanh công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Một người có mặt tại hiện trường cho biết: "Hiện nay, thời tiết tốt, thuận lợi cho việc tìm kiếm, lực lượng chức năng tranh thủ từng giờ để tìm kiếm, đề phong mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 8"

Mũi đường thủy do công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ trì vào sáng nay tiếp tục vào Rào Trăng 3.

Ông Lê Trường Lưu và Phan Thiên Định cùng lãnh đạo công an cũng theo đường này để vào tiếp cận khu vực sạt lở.



Ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế vào Rào Trăng 3

Sau thời gian nỗ lực thì vào chiều tối ngày 23-10, đường 71 vào Rào Trăng 3 đã thông tuyến, Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư Lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đánh giá cao quyết tâm tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

"Với khối lượng lớn công việc và tôi không nghĩ các lực lượng có thể khắc phục được sớm như vậy, qua đây thể hiện các lực lượng đã làm tốt công tác phối hợp, làm việc với trách nhiệm cao nhất" - Thiếu tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh.

Tại hiện trường Rào Trăng 3, Thiếu tướng Hà Thọ Bình đã trực tiếp chỉ đạo sử dụng máy xúc kết hợp với lực lượng bộ đội và công nhân đẩy mạnh việc tìm kiếm tại chỗ. Lực lượng tìm kiếm đã đào bới hàng trăm m3 đất đá để tìm kiếm các công nhân.



Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái) vào Rào Trăng 3.

Trong tối 23-10, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng cùng Thiếu tướng Hà Thọ Bình đã họp trực tuyến ở sở chỉ huy tiền phương đặt tại thủy điện Rào Trăng 3 và sở chỉ huy tiền phương tại xã Phong Xuân (huyện Phong Điền).

Tại đây, ông Phan Ngọc Thọ và Thiếu tướng Hà Thọ Bình khẳng định việc thông được tuyến đường 71 rất thuận tiện cho lực lượng tiếp cận hiện trường tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, hiện trường tìm kiếm rất rộng lớn, địa hình hiểm trở, mưa xuống sẽ tiếp tục có nguy cơ cao gây sạt lở, khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Cần tranh thủ thời tiết tạnh ráo, nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm, sớm tìm thấy các nạn nhân còn lại. Các lực lượng đã hạ quyết tâm hoàn thành việc đưa tất cả các phương tiện xe múc, xe ủi, xe ben vào Thủy điện Rào Trăng 3.

Lực lượng chức năng cũng yêu cầu đẩy nhanh công tác tìm kiếm nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tìm kiến cứu nạn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được đề nghị phân công lực lượng theo dõi diễn biến thời tiết và quan sát các điểm nguy cơ sạt lở để có phương án tìm kiếm cứu nạn an toàn nhất.



Điểm sạt lở tại Rào Trăng 3.

Lực lượng chức năng xác định vận chuyển cơ động đường thủy vẫn là chủ yếu, do vậy đề nghị lực lượng công an có phương án huy động thuyền của dân và ca nô của Công an để đảm bảo việc vận chuyển từ bến Hương Bình lên Rào Trăng 3 và ngược lại.

Đồng thời đã đề nghị Quân khu 4, Cục cứu nạn cứu hộ Bộ Tổng tham mưu kịp thời đưa chó nghiệp vụ vào hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng 3.